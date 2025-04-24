Ощадбанк домігся арешту російських активів у Франції на 87 мільйонів євро через втрати в Криму

Державний Ощадбанк зареєстрував арешт на активи рф у Франції на 87 млн євро як частину компенсації за втрачені кримські активи. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Ощадбанк зареєстрував арешт на активи росії у Франції на суму близько 87 млн євро — підтвердження цього надійшло до банку 23 квітня. Згідно з французьким законодавством Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на задоволення своїх вимог із заарештованого майна», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Франція визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року за позовом Ощадбанку до російської федерації на суму понад $1,11 млрд, що стосувалось компенсації збитків, які банк зазнав внаслідок незаконної експропріації росією активів Ощадбанку в окупованому Криму.

«Незважаючи на успішний прогрес у відшкодуванні збитків у Франції, ми і далі всіма доступними законними способами будемо продовжувати наші дії із виконання арбітражного рішення щодо російських активів. Окрім того, ми ретельно фіксуємо всі збитки, завдані банку після 2022 року, — вони стануть базою для подальших позовів проти країна-агресора», — прокоментував Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку.