Акції Європи різко зросли, підйом DAX перевищив 3%

Фондові ринки країн Західної Європи завершили активним зростанням торги середу на тлі загального відновлення апетиту до ризику у зв'язку зі зміною тону заяв Вашингтона щодо мит на китайські товари.

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Зростання індексу

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 у середу піднявся на 1,78% і становив 516,77 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,9%, німецький DAX — 3,14%, французький CAC 40 — 2,13%, італійський FTSE MIB — 1,42%, іспанський IBEX 35 — 1,52%.

Президент США Дональд Трамп напередодні визнав, що оголошені ним мита в 145% на імпорт із Китаю надто високі, і пообіцяв знизити їх і досягти торгової угоди з Пекіном.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, у свою чергу, заявив, що у конфлікті з Китаєм через мита рано чи пізно з'явиться просвіт.

«Жодна зі сторін не думає, що нинішній стан справ триватиме довго», — наводить Associated Press витримки з промови Бессента на закритому заході для JPMorgan Chase. Бессент зазначив, що переговори з Китаєм будуть нелегкими та офіційно ще не стартували.

Крім того, The Wall Street Journal з посиланням на джерела написала, що влада США розглядає можливість зниження мит на китайський імпорт до 50−65%.

Тим часом зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні у квітні зменшився до 50,1 пункту з березневих 50,9 пункту. Незважаючи на зниження, показник, що розраховується HCOB і S&P Global, залишився вищим за 50 пунктів четвертий місяць поспіль. Значення індексу вище цієї позначки свідчить про зростання економічної активності.

Промисловий PMI в єврозоні збільшився до максимальних за 27 місяців 48,7 пунктів з 48,6 пунктів у березні, індикатор сфери послуг — знизився до 49,7 пунктів з 51 пунктів.

Зведені PMI у Німеччині та Франції зменшилися у квітні та знаходяться нижче 50 пунктів. Британський індикатор впав до 48,2 пунктів з березневих 51,5 пунктів, опустившись нижче 50 пунктів вперше з жовтня 2023 року.

Серед лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у середу виявилися акції німецької SAP SE, що подорожчали на 10,6%. Найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами збільшив операційний прибуток у першому кварталі в 1,6 разу, що перевершило консенсус-прогноз аналітиків. Квартальний виторг SAP виявився трохи слабшим за очікування.

Впевнений підйом також продемонстрували папери французького виробника лабораторного обладнання Eurofins Scientific (+12%), фінської промислової компанії Valmet (+11,2%) та британської хімкомпанії Croda International (+8,2%).

Ринкова вартість Danone зросла на 0,8%. Виручка компанії в минулому кварталі підвищилася на 0,8%, що виявилося трохи гіршим за очікування ринку. Зростання порівняних продажів, однак, перевищило прогнози.

Ціна акцій Volvo збільшилась на 0,2%, незважаючи на слабку звітність шведського виробника вантажних автомобілів. Чистий прибуток Volvo у першому кварталі впав на 30%, до 9,89 млрд шведських крон ($1,03 млрд), виторг зменшився на 7%, до 121,8 млрд крон. У той же час, замовлення Volvo збільшилися на 13% завдяки зростанню попиту в Європі.

Капіталізація Reckitt Benckiser знизилася на 5,7%. Британський виробник споживчих товарів зафіксував невелике зниження виручки в першому кварталі, причому результат виявився гіршим за очікування аналітиків.

Ринкова вартість Just Eat Takeaway.com зменшилась на 0,1%. Нідерландський сервіс доставки їжі повідомив про скорочення обсягу замовлень у першому кварталі на 6%. Компанія підтвердила прогноз скоригованої EBITDA на 2025 рік.