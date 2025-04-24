Курс валют на 24 квітня: долар в банках подорожчав на 20 копійок

У четверг на готівковому ринку курс долара додав у купівлі 10 копійок, а у продажу 20 копійок. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 10 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−42,00 грн. Євро купують за 47,15 грн, а продають за 48,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,48−41,61, євро — 47,50−47,79 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,76−41,79 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,41−47,43 грн/євро.

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