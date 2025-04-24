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24 квітня 2025, 10:00

Запилення бджолами додає до 99% до урожайності

Врожайність товарного соняшнику залежить до 40% від запилення бджолами, бобових і трав — на 80%, фруктово-ягідних насаджень — від 80 до 99,9%.

Врожайність товарного соняшнику залежить до 40% від запилення бджолами, бобових і трав — на 80%, фруктово-ягідних насаджень — від 80 до 99,9%.

Про це зазначає власник господарства з селекції та розведення бджіл Леонід Єгошин, пише AgroPortal.ua.

При цьому в Міністерстві аграрної політики та продовольства деталізують: на абрикосі — це плюс 50−78% до урожайності, на вишні, черешні — 60−70%, на персику, нектарині, смородині — до 70%, на яблуні — 20−60%, на груші — вдвічі. Щодо сільгоспкультур, то це плюс 40−60% на соняшнику, 20−30% — на ріпаку, 25−45% — на гречці, 15−35% — на гірчиці й до 30% — на коріандрі.

Вигода очевидна, тому і спостерігається поступове покращення комунікації між агровиробниками та пасічниками, зокрема й завдяки їхнім саморегулюючим ініціативам, які запроваджують внутрішні стандарти взаємодії.

Йдеться насамперед про неухильне виконання інструкції із застосування ЗЗР і вчасне інформування про їх внесення з боку аграріїв та ізоляцію бджіл у вуликах або вивезення пасіки в безпечне місце на термін, передбачений обмеженнями під час застосування конкретних ЗЗР, — з боку бджолярів.

«Втім, незважаючи на вимоги чинного законодавства, не всі бджолярі реєструють свої пасіки, що призводить до конфліктів із аграріями у випадку загибелі бджіл. Також не всі аграрії дотримуються регламентів застосування ЗЗР, що у підсумку призводить до такого ж сумного результату», — додає перший заступник аграрного міністра Тарас Висоцький.

За даними Держпродспоживслужби, кількість загиблих бджолосімей торік склала 1048, зокрема через отруєння пестицидами — 8, у той час як 2018 року ця кількість сягала 12 800, а вже 2020 року — 473.

«Насамперед рівень смертності бджіл знизився завдяки щорічній інформаційній кампанії, спрямованій на налагодження ефективної взаємодії аграрій — пасічник, яку проводить Мінагрополітики разом із Держпродспоживслужбою та асоціаціями», — каже керівник агрохімічного напрямку Європейської Бізнес Асоціації Віктор Погорілий.

Цьогоріч перед стартом агровиробничого сезону Мінагрополітики запустило платформу «єБджільництво», що має звести кількість отруєнь до мінімуму.

Якісна синхронізація основних учасників ринку в цьому напрямі дійсно важлива, додають у міжнародній технологічній компанії Syngenta. Компанія в Україні активно впроваджує програми із захисту біорізноманіття, зокрема із фокусом на здоров'я бджіл та інших корисних комах, а також проводить навчання для агровиробників щодо відповідального застосування засобів захисту рослин.

«Наш досвід показує, що тісна співпраця між аграріями, пасічниками та виробниками ЗЗР сприяє збереженню природних екосистем, а це своєю чергою забезпечує стабільність урожаїв і підвищує якість сільськогосподарської продукції. Ми прагнемо досягти балансу між ефективним сільгоспвиробництвом і захистом довкілля», — зазначає керівник групи регіональних технічних експертів компанії «Сингента» Олександр Зозуля.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
24 квітня 2025, 10:42
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Тому їх і знищують останнім часом:(
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