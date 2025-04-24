Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 945 330 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 квітня 2025, 8:16
Втрати ворога за 23 квітня: 1060 російських окупантів, 3 танки та 134 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 945330 (+1060) осіб,
- танків — 10694 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 22312 (+5) од,
- артилерійських систем — 26823 (+49) од,
- РСЗВ — 1369 (+1) од,
- засоби ППО — 1141 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33660 (+134),
- крилаті ракети — 3148 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 45755 (+134) од,
- спеціальна техніка — 3860 (+0)
Джерело: Мінфін
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