Приріст багатства 19 американських сімей за рік випередив ВВП Швейцарії

У 2024 році 19 найбагатших сімей США збільшили свої статки на $1 трлн, що перевищує ВВП Швейцарії і є найбільшим річним приростом за весь час спостережень. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на дослідження економіста Каліфорнійського університету в Берклі та Паризької школи економіки Габріеля Цукмана.

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Деталі

Сукупний капітал цієї вузької групи, що становить лише 0,00001% населення США, досяг $2,6 трлн, що відповідає 1,8% від загального обсягу багатства всіх американських домогосподарств. Для порівняння, 2023 року цей показник становив 1,2%, а 1982-го — лише 0,1%, коли до надбагатих належали лише 11 сімей.

За оцінками Цукмана, до кінця 2024 року загальне багатство американських домогосподарств становило близько $148 трлн. З розрахунку економіста було вилучено дорогі споживчі товари, такі як побутова техніка, а також незабезпечені пенсійні зобов'язання — це дозволило б отримати більш точну оцінку активів, які знаходяться у прямому розпорядженні.

Зростання статків найбільш забезпечених супроводжувалося сплеском кількості мільярдерів. За оцінкою приватного банку JPMorgan Chase, 2024 року в США налічувалося близько 2000 мільярдерів — на 45% більше, ніж 2021 року, коли банк почав вести статистику.

Паралельні оцінки фірми Altrata, що спеціалізується на даних про добробут, показують, що у 2023 році кількість мільярдерів досягла 1050 у порівнянні з 975 у 2021-му, а сукупний стан цієї групи наближався до $4,9 трлн.

Аналітики пояснюють це зростання різким зростанням фондового ринку протягом двох поспіль успішних років, які стали найкращими для S&P 500 за останні 25 років. Однак волатильність залишається високою: з розгортанням нової торгової війни, ініційованої адміністрацією Трампа, ринки почали коригуватися, що знову наголосило на вразливості стану «супербагатих», у яких більша частина активів зосереджена в цінних паперах. Коливання в оцінці їхнього капіталу можуть досягати мільярдів доларів на день.

Фінансова еліта

Серед представників цієї фінансової еліти — Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Білл Гейтс, Уоррен Баффет та Стівен Шварцман. Їхні історії та масштаби активів символізують нову еру концентрації капіталу, яка, за спостереженнями дослідників, посилюється не лише в США, а й у всьому світі, зазначає WSJ.

За даними World Inequality Database, на 1% американців у 2023 році припадало 34,8% загального приватного капіталу в країні. У Великій Британії аналогічний показник становить 21,3%, у Франції — 27,2%, у Німеччині — 27,6%. У той же час нижня половина американських домогосподарств має лише 3% загального обсягу добробуту.

Швидкість накопичення багатства США безпосередньо пов'язані з початкової стартової позицією.

За розрахунками Стівена Фаззарі, економіста з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, з початку 1990-х років домогосподарство з топ-0,1% (активи від $46,3 млн) щорічно зростало в середньому на $3,4 млн (у перерахунку на долари 202). Для порівняння: домогосподарства, що входять до решти сегменту верхнього 1% (активи від $11,2 млн), приростали в середньому на $450 тис. на рік.

Роботи Цукмана та його колеги Еммануеля Саеза неодноразово згадувалися у політичних дебатах: зокрема, сенатори Берні Сандерс та Елізабет Уоррен посилалися на їхній аналіз у своїх ініціативах щодо підвищення податків для найбагатших, зазначає WSJ.