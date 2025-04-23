До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
23 квітня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 23 квітня: долар зріс на міжбанку на 16 копійок
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Відкриття 23 квітня
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Закриття 23 квітня
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Зміни
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41,60/41,63
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41,76/41,79
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16/16
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47,36/47,39
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47,43/47,45
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 47,20 грн, а продають за 47,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,63, євро — 47,60−47,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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