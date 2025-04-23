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23 квітня 2025, 19:06

НБУ оновив пріоритетні напрями для досліджень

Національний банк України актуалізував пріоритетні напрями для досліджень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України актуалізував пріоритетні напрями для досліджень.
Фото: НБУ

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Оновлений перелік пріоритетів визначає основний фокус дослідницьких інтересів, які є актуальними для Національного банку на найближчу перспективу.

«Якісні економічні дослідження всебічно сприяють прийняттю ефективних та обґрунтованих рішень щодо політики центрального банку, тож Національний банк активно сприяє розвитку сучасної економічної думки», — йдеться у повідомленні.

НБУ запрошує також зовнішніх експертів, дослідників, теоретиків та практиків здійснювати дослідження за пріоритетними для Нацбанку напрямами.

Монетарна політика та макроекономічна стабільність

В умовах високої невизначеності та зовнішніх шоків, зумовлених повномасштабним вторгненням рф, великою потребою для ефективної монетарної політики та забезпечення макроекономічної стабільності є вивчення інтегрованого підходу політики та використання міксу інструментів центрального банку, розроблення високочастотних індикаторів для оперативного прийняття рішень, проведення сценарного аналізу та забезпечення ефективної координації монетарної та фіскальної політики.

За цим напрямом особливо актуальними є такі теми:

  • еволюція трансмісійного механізму монетарної політики;
  • поглиблене макроекономічне моделювання та прогнозування;
  • інфляційні очікування, довіра до центрального банку та ефективна комунікація;
  • взаємодія фіскальної та монетарної політики;
  • глобальні економічні цикли і трансмісія зовнішніх шоків.

Фінансова стабільність та розвиток кредитування

Банківська система України є стійкою, ліквідною, добре капіталізованою та прибутковою, безперервно виконує свої функції, підтримує державу та реальний сектор в умовах війни.

Водночас для забезпечення фінансової стабільності та розвитку кредитування в довгостроковій перспективі з урахуванням можливості актуалізації різних ризиків та сценаріїв, а також у межах євроінтеграційного процесу України Національний банк заохочує дослідження з таких питань:

  • аналіз та калібрування макропруденційних інструментів;
  • моніторинг системних ризиків і фінансових циклів;
  • чинники та ризики кредитування;
  • вплив макропруденційної політики та кредитування на реальну економіку;
  • кіберризики та фінансова стабільність;
  • екологічні, соціальні та управлінські (ESG) ризики та фінансова стабільність.

Довгострокові виклики стійкому економічному зростанню

Виклики стійкому економічному зростанню у все більш фрагментованому світі потребують вивчення великого спектра чинників.

«Особливий фокус Національного банку у сфері досліджень за цим напрямом буде сконцентровано на вивченні впливу глобальної економічної кон’юнктури, забезпеченні довгострокової конкурентоспроможності, а також аналізі технологічних інновацій, продуктивності та розвитку людського капіталу, демографічних викликах, нових напрямах, пов’язаних з енергетичною безпекою та кліматичними застереженнями», — йдеться у повідомленні.

Цифровізація, нові технології та штучний інтелект

Дослідження інноваційних підходів до економічного аналізу та прогнозування, а також упровадження сучасних ринкових технологій покликане трансформувати розуміння економічних процесів та методів за допомогою великих даних, машинного навчання та штучного інтелекту.

За цим напрямом особливо актуальними є такі теми:

  • інноваційні підходи до економічного аналізу та прогнозування;
  • великі дані для аналізу економічної політики;
  • штучний інтелект у діяльності центральних банків;
  • регулювання та вплив цифрових грошей і ринків.

Детальніша інформація про пріоритети досліджень НБУ розміщена за посиланням.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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