BYD перезапускає європейську експансію з новим підходом

Китайський гігант електромобілів BYD коригує свою стратегію в Європі після низки стратегічних прорахунків, спрямовуючи зусилля на розширення присутності на ринку. Про це пише Reuters.

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Виправлення помилок

Серед головних проблем BYD у Європі були недостатня кількість дилерських угод, брак менеджерів із розумінням місцевих ринків і обмежена пропозиція гібридних моделей. Компанія оперативно відреагувала, значно розширивши дилерську мережу та запропонувавши конкурентні зарплати для залучення топ-менеджерів із європейських автовиробників.

Гібриди як ключ до успіху

У грудні 2024 року BYD оголосив, що гібридні автомобілі з можливістю підзарядки стануть основою європейської стратегії. Це рішення підтримав Альфредо Альтавілла, спеціальний радник BYD по Європі, який переконав голову компанії Ван Чуаньфу, що повністю електричні моделі все ще стикаються з труднощами на багатьох європейських ринках.

Стратегічний перегляд

Перезавантаження європейських операцій BYD свідчить про прагнення компанії адаптуватися до регіональних особливостей. Посилення дилерської мережі та акцент на гібридні технології покликані зміцнити позиції компанії в умовах жорсткої конкуренції та торговельних бар'єрів.