Долар США зміцнюється на тлі пом’якшення політики Трампа

Курс долара США зріс у середу, продовжуючи різке відновлення після заяв президента Дональда Трампа про відмову від критики голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла та послаблення торговельної напруги з Китаєм. Про це пише Reuters.

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Зростання індексу долара

Індекс долара, що відображає його динаміку відносно шести основних валют, піднявся на 0,3% до позначки 98,960. Це сталося після того, як напередодні долар відскочив від трирічного мінімуму, зафіксованого на початку торгів у вівторок.

Трамп змінює тон щодо ФРС

Долар отримав підтримку після того, як Трамп у вівторок заявив у Овальному кабінеті, що не має наміру звільняти Пауелла, хоча й закликав його активніше знижувати відсоткові ставки. «Я б хотів, щоб він був більш ініціативним у питанні зниження ставок», — зазначив президент. Раніше Трамп погрожував замінити голову ФРС, що викликало занепокоєння щодо незалежності центробанку — ключового фактора привабливості долара як резервної валюти.

Прогрес у торговельних переговорах

Трамп висловив оптимізм щодо можливих переговорів із Китаєм, натякнувши на «суттєве» зниження мит у разі укладення угоди. Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що нинішня ситуація з тарифами є «нестійкою» і деескалація можлива найближчим часом. Аналітики ING зазначають, що долар залишається чутливим до новин про торгівлю та незалежність ФРС, демонструючи вищу залежність від таких подій, ніж інші валюти G10.

Євро втрачає позиції

Курс EUR/USD знизився на 0,3% до 1,1394, відкотившись від трирічного максимуму, досягнутого раніше. Тиск на євро посилили слабкі економічні дані з Німеччини: попередній композитний індекс PMI від S&P Global у квітні впав до 49,7 із 51,3 у березні, опустившись нижче 50,0, що сигналізує про скорочення ділової активності. Аналітики ING підкреслюють, що слабкі показники можуть посилити очікування м’якої політики ЄЦБ, але курс EUR/USD значною мірою залежить від динаміки долара.