Долар США зміцнюється на тлі пом’якшення політики Трампа

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2025, 14:37

Долар США зміцнюється на тлі пом’якшення політики Трампа

Курс долара США зріс у середу, продовжуючи різке відновлення після заяв президента Дональда Трампа про відмову від критики голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла та послаблення торговельної напруги з Китаєм. Про це пише Reuters.

Курс долара США зріс у середу, продовжуючи різке відновлення після заяв президента Дональда Трампа про відмову від критики голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла та послаблення торговельної напруги з Китаєм.
Фото Pixabay

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання індексу долара

Індекс долара, що відображає його динаміку відносно шести основних валют, піднявся на 0,3% до позначки 98,960. Це сталося після того, як напередодні долар відскочив від трирічного мінімуму, зафіксованого на початку торгів у вівторок.

Трамп змінює тон щодо ФРС

Долар отримав підтримку після того, як Трамп у вівторок заявив у Овальному кабінеті, що не має наміру звільняти Пауелла, хоча й закликав його активніше знижувати відсоткові ставки. «Я б хотів, щоб він був більш ініціативним у питанні зниження ставок», — зазначив президент. Раніше Трамп погрожував замінити голову ФРС, що викликало занепокоєння щодо незалежності центробанку — ключового фактора привабливості долара як резервної валюти.

Прогрес у торговельних переговорах

Трамп висловив оптимізм щодо можливих переговорів із Китаєм, натякнувши на «суттєве» зниження мит у разі укладення угоди. Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що нинішня ситуація з тарифами є «нестійкою» і деескалація можлива найближчим часом. Аналітики ING зазначають, що долар залишається чутливим до новин про торгівлю та незалежність ФРС, демонструючи вищу залежність від таких подій, ніж інші валюти G10.

Євро втрачає позиції

Курс EUR/USD знизився на 0,3% до 1,1394, відкотившись від трирічного максимуму, досягнутого раніше. Тиск на євро посилили слабкі економічні дані з Німеччини: попередній композитний індекс PMI від S&P Global у квітні впав до 49,7 із 51,3 у березні, опустившись нижче 50,0, що сигналізує про скорочення ділової активності. Аналітики ING підкреслюють, що слабкі показники можуть посилити очікування м’якої політики ЄЦБ, але курс EUR/USD значною мірою залежить від динаміки долара.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
caeser
caeser
23 квітня 2025, 14:54
#
І знову зріс до 1,1414…
Де автор побачив посилення $? Проблема не в жорсткості, чи м"якості політики Трампа, а в її непередбачуванності!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 квітня 2025, 16:07
#
..Тиск на євро посилили слабкі економічні дані з Німеччини.
А что в ЕС только Германия?
Какая интересная МАЯЧНЯ!
Да и саму ссылку на оригинал статьи можно было разместить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають GrugoriyHoland, tav, Vadossssss и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами