Обсяг надходжень готівки до кас банків з початку року зріс до 712 млрд грн

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень — березень цього року становив 712,6 млрд грн. Це на 13,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Видачі готівки з кас банків за цей період збільшилися меншими темпами (на 8,4%) та становили 703,5 млрд грн. Про це йдеться в даних НБУ .

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Чим зумовлене зростання

Збільшення обсягів готівки зумовлено зростанням економічної активності, якому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, стабілізація енергозабезпечення.

Традиційно у першому кварталі 2025 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 86,1%;

придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,8%;

підкріплення операторів поштового зв’язку — 3,4%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка — 29,3%;

операції клієнтів з використанням платіжних карток — 22,4%;

надходження від продажу іноземної валюти — 20,5%;

виручка від усіх видів послуг — 13,3%.