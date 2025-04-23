ЄС обіцяє кращі умови торгівлі для України, ніж були до 2022 року

Український уряд спільно з Єврокомісією працюють над тим, щоб ухвалити нові компромісні умови торгівлі після 5 червня. В іншому випадку, «за замовчуванням» відновиться дія положень Угоди про асоціацію, що має ризик суттєвого скорочення українського експорту до ЄС, повідомляє «Європейська правда».

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Деталі

Втрати для української економіки у такому випадку оцінюються у $1,5 млрд або майже 4% від загального обсягу експорту, згідно з дослідженням Вероніки Мовчан (Інститут економічних досліджень) та Рікардо Джуччі (Berlin Economics).

Проте, Єврокомісія твердо підтримує збереження і покращення торговельного режиму.

Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 9 квітня запевнила, що нові параметри торгівлі між Україною та ЄС будуть кращими, ніж ті, що діяли до 2022 року.

Як зазначається, досягти цього планують шляхом перегляду чинного режиму вільної торгівлі — відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію.

Українська сторона наголошує: формат майбутньої домовленості — не принциповий. Головне — зберегти й посилити доступ українських товарів до європейського ринку.

«Для нас не має особливого значення, під якою палітуркою буде прописано майбутній торговий режим між Україною та ЄС. Чи це будуть автономні преференції, як було досі, чи режим вільної торгівлі, розширений відповідно до ст. 29 — для нас принциповий результат, а не «шашечки», — заявили в уряді.

Нагадаємо

13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік — до 5 червня 2025 року.

Щодо подальшого формату торговельних відносин України з Євросоюзом, були встановлені попередні домовленості, що умови безмитної торгівлі будуть інтегровані в Угоду про асоціацію з ЄС.

У лютому 2025 року перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та Кабінету міністрів України заявила, що перша задача України у 2025 році — це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС відповідно до ст. 29 Угоди про асоціацію.