Курс валют на 23 квітня: євро в банках втратило 15 копійок, а долар додав 10 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара додав у купівлі 10 копійок, а у продажу 7 копійок. Євро у покупці втратило 15 копійок, а у продажу 3 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 4 копійки у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 25 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,67 грн. Євро купують за 47,05 грн, а продають за 47,97 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,24−41,38, євро — 47,30−47,73 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,63 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,36−47,39 грн/євро.

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