Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 944 270 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 квітня 2025, 8:12
Втрати ворога за 22 квітня: 1210 російських окупантів, 8 танків та 138 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 944270 (+1210) осіб / persons,
- танків — 10691 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 22307 (+11) од,
- артилерійських систем — 26774 (+85) од,
- РСЗВ — 1368 (+1) од,
- засоби ППО — 1141 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33526 (+138),
- крилаті ракети — 3148 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 45621 (+163) од,
- спеціальна техніка — 3860 (+1)
Джерело: Мінфін
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