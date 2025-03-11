Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад два мільйони євро , після чого загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро, повідомляє Міненерго.

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Що відомо

Впродовж 2023−2024 років Ісландія чотири рази вносила кошти у цей фонд. За ці гроші закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.