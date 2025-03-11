Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад два мільйони євро, після чого загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро, повідомляє Міненерго.
Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро
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Що відомо
Впродовж 2023−2024 років Ісландія чотири рази вносила кошти у цей фонд. За ці гроші закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Нагадаємо
Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.
Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.
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