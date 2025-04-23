Ціна Біткоїна зростає — купувати чи почекати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2025, 11:45

Ціна Біткоїна зростає — купувати чи почекати

В останні дні ціна Біткоїна знову опинилася в центрі уваги фінансових аналітиків і інвесторів, злетівши до $90,000. Після падіння провідної криптовалюти на початку квітня до $75,000 знадобилося два тижні для відновлення її вартості. На тлі таких коливань багато учасників ринку цифрових активів запитують: купити Біткоїн зараз, чи почекати корекції?

В останні дні ціна Біткоїна знову опинилася в центрі уваги фінансових аналітиків і інвесторів, злетівши до $90,000.

Серед основних чинників, що вплинули на зростання вартості BTC, можна відзначити: тривалі напади Трампа на голову ФРС Джерома Пауелла, що негативно впливає на фондовий ринок і збільшує обсяги вкладень у криптоактиви, масові схвалення інтеграції цифрових валют у традиційні фінансові системи і відкриття біржових фондів (ETF) на основі Біткоїна, що робить його доступним практично для кожного.

Суттєвий вплив на збільшення кількості бажаючих купити Біткоїн, який росте в ціні, мають і позитивні прогнози аналітиків, які стверджують, що до кінця 2025 року він буде продаватися за ціною від $100,000 до $250,000! Тим не менш, потрібно пам'ятати, що ринок криптовалют, як і раніше, залишається вкрай волатильним, їх вартість може різко змінюватися як у бік зростання, так і падіння. Ключовим фактором успіху тут стає інвестиційна стратегія, орієнтована на довгострокову перспективу та диверсифікацію ризиків.

Багато інвесторів із цією метою шукають проекти, які не тільки мають потенціал зростання синхронно з Біткоїном, а й дають можливість отримати додатковий дохід. BTC BULL Token — один із таких інструментів.

BTC BULL Token — інноваційний криптовалютний проект, орієнтований на зростання вартості Біткоїна

Цей криптопроект поєднує у собі концепцію інвестиційних інструментів та мем-коїнів, дозволяючи отримувати пасивний дохід у ході зростання ціни BTC. В даний час проходить вигідний передпродаж токенів проекту $BTCBULL.

Особливості BTC BULL Token:

  • Аірдропи в BTC. При досягненні певних цінових рівнів власники внутрішніх токенів проекту безкоштовно одержують Біткоїни. Наприклад, при прориві позначок $150,000, $200,000 і $250,000 відбудеться розподіл провідної криптовалюти серед власників $BTCBULL, пропорційно їхньому вкладу в пресейл.

  • Стейкінг із капіталізацією накопиченого доходу. Учасникам проекту доступне блокування токенів із привабливою річною прибутковістю. Причому відсотки нараховуються із певною періодичністю, а потім автоматично реінвестуються.

  • Прозора токеноміка. Всього буде випущено 21 мільярд токенів, які будуть розподілені на аірдропи, спалювання, ліквідність, маркетинг та стейкінг.

  • Спалювання монет. Щоразу, як ціна Біткоїна буде збільшуватися на $25,000, буде знищуватись певний відсоток токенів $BTCBULL. Завдяки спалюванню планується забезпечувати зростання вартості внутрішньої валюти проекту.

  • Інтеграція з анонімним гаманцем Best Wallet. Для забезпечення безпеки зберігання цифрових монет та зручності клієнтів, BTC BULL Token був інтегрований з криптогаманцем Best Wallet (який також використовується і для розподілу аірдропів).

ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕДПРОДАЖУ BTCBULL

Висновок

Так чи варто купувати Біткоїн сьогодні? Відповідь на це питання неоднозначна. З одного боку, при позитивному результаті, поточна фаза може стати початком нового довгострокового бичачого тренду. З іншого боку — не можна виключати і короткострокові значні корекції, в ході яких можна буде зайти на ринок за вигідною ціною.

Багато що залежить від торгової стратегії інвестора: при довгостроковому утриманні активів купівля BTC навіть за поточною ціною може бути виправдана. При використанні короткострокових спекуляцій краще бути обережним.

Загалом цього року ринок криптовалют демонструє дуже активне зростання, залучаючи мільйони нових учасників. Зараз чудовий час для формування стратегій та вивчення нових можливостей, пошуку перспективних проектів, здатних принести значні прибутки в умовах майбутньої криптовесни. Зазначимо, що BTC BULL Token — інвестиційний інструмент, який допоможе заробити саме на зростанні ціни Біткоїна.

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами