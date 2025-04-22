До закриття міжбанку курс долара зріс на 21 копійку у купівлі та у продажу. Євро зросло на 14 копійок у купівлі та у продажу.
22 квітня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 22 квітня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 22 квітня
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Закриття 22 квітня
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Зміни
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41,39/41,42
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41,60/41,63
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21/21
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47,61/47,63
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47,75/47,77
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14/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,60 грн. Євро купують за 47,20 грн, а продають за 48,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,20−41,34, євро — 47,55−47,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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