Українські акції у Варшаві зростають на тлі переговорів про можливе припинення вогню

У вівторок о 12:15 за київським часом індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі продемонстрував значне зростання на 5,67%, досягнувши позначки в 548,51 пункту. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Таке зростання відбулося після дводенної перерви у торгах, пов'язаної з Великоднем.

Зазначається, що на динаміку індексу впливає майбутня зустріч у Лондоні, запланована на середу, де представники США, України та Європейського Союзу обговорять умови можливого припинення вогню та укладення мирної угоди між Україною та росією.

Згідно з даними WSE, курс акцій Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами у вівторок підскочив на 18,49%, Milkiland — на 11,54%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 6,30% і 4,78%, KSG-Agro — на 7,69%, найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» (всі акції входять до індексного кошику) — на 3,94%.

Акції найбільшого українського виробника олії — агрохолдингу «Кернел», які не входять до складу індексу через малий free-float, подорожчали на 2,42%.

Динаміка українських акцій на WSE у вівторок краща за динаміку всього польського ринку: індекс WIG додав з початку дня 1,06%, а WIG20 — 0,15%.

Водночас на Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП зранку у вівторок впав на 6,02%, а гірничорудної компанії Ferrexpo — на 0,59%.

Щодо єврооблігацій, то їх котирування за останній день збільшилися ще на 0,7−1,9%: облігації-2029 котируються близько 62,5% від номіналу, облігації-2036 — 49,1%, тоді як ВВП-варанти подорожчали на 1,3% — до 69,9% від умовного номіналу.

Напередодні учасники ринку оптимістично відреагували на недільний пост президента США Дональда Трампа, у якому він висловив сподівання, що Україна й рф укладуть угоду вже цього тижня.

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