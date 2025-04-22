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22 квітня 2025, 16:14

На будівництві Подільського мосту у Києві розікрали щонайменше 153 мільйони

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ викрили трьох осіб у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Серед фігурантів — службовці комунального підприємства, що відповідають за будівництво шляхово-транспортних споруд столиці. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ викрили трьох осіб у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.
Фото: esbu.gov.ua

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Встановлено, що посадовці за попередньою змовою з представниками кількох комерційних компаній під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро налагодили закупівлю нейлонових сіток за значно завищеними цінами.

Зокрема компанії з Чехії та Обʼєднаних Арабських Еміратів закуповували на заводі в Туреччині одну сітку за $110, а потім імпортували її до України та продавали комунальному підприємству у 6 разів дорожче, про що свідчать митні документи.

У такий спосіб з 2017 по 2021 роки підозрювані завдали понад 153 млн грн збитків бюджету. Це також підтверджують проведені судові експертизи.

Наразі трьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
22 квітня 2025, 16:45
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Ну, киевляне и украинцы в целом люди багатые, нам не жалко, раз продолжаем голосовать за главного коррупционера Киева КЛИЧКА! Продолжайте в том же духе киевляне👏
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0
TAN72
TAN72
22 квітня 2025, 18:54
#
Канал-дискавери.
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