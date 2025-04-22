Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ викрили трьох осіб у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Серед фігурантів — службовці комунального підприємства, що відповідають за будівництво шляхово-транспортних споруд столиці. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
На будівництві Подільського мосту у Києві розікрали щонайменше 153 мільйони
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Встановлено, що посадовці за попередньою змовою з представниками кількох комерційних компаній під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро налагодили закупівлю нейлонових сіток за значно завищеними цінами.
Зокрема компанії з Чехії та Обʼєднаних Арабських Еміратів закуповували на заводі в Туреччині одну сітку за $110, а потім імпортували її до України та продавали комунальному підприємству у 6 разів дорожче, про що свідчать митні документи.
У такий спосіб з 2017 по 2021 роки підозрювані завдали понад 153 млн грн збитків бюджету. Це також підтверджують проведені судові експертизи.
Наразі трьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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