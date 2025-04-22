На пункті пропуску «Шегині» можливі черги через тимчасові обмеження для легковиків

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Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг. Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

Українцям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску:

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