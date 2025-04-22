З 22 квітня 2025 року на пункті пропуску «Шегині», який знаходиться у Львівській області, розпочалися ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
22 квітня 2025, 15:33
На пункті пропуску «Шегині» можливі черги через тимчасові обмеження для легковиків
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Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг. Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.
Українцям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску:
- Рава-Руська,
- Грушів,
- Угринів,
- Смільниця,
- Нижанковичі.
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Джерело: Мінфін
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