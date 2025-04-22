Підлітки в Україні мають критично низький рівень фінансової грамотності — дослідження НБУ

Національний банк України в партнерстві з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні провів дослідження рівня сформованості компетентності «Підприємливість та фінансова грамотність» серед школярів 10 класів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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У межах дослідження підліткам пропонувалося пройти 21 кейсове завдання. Вони складалися за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства (PISA) з фінансової грамотності. Також діти відповідали на 20 запитань анкети, метою яких було глибше проаналізувати фактори впливу на їхні академічні результати.

Дослідження продемонструвало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.

Найкращі та найнижчі результати

Найкращі результати під час дослідження показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%). Найнижчі — зафіксовані в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях.

Дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%). Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.

Низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом. 100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.

Завдяки чому зростає фінансова грамотність

Дослідження свідчить, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки:

досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження, досягнення фінансових цілей;

спілкуванню з батьками на тему грошей;

самостійному вивченню фінансової грамотності через книги та Інтернет.

Цікаві результати отримані стосовно ставлення підлітків до фінансової грамотності: понад три чверті (77,6%) опитаних підлітків вважають, що в школах потрібно запровадити предмет з фінансової грамотності.

«Фінансова грамотність українських підлітків перебуває на критично низькому рівні. Шкільний курс „Підприємництво і фінансова грамотність“… має потенціал суттєво змінити ситуацію. Однак не менш важливу роль відіграють батьки… Для дітей поведінка батьків із грошима є прикладом для наслідування, саме вдома вони отримують свої перші фінансові уроки», — наголосила директор Департаменту комунікацій Національного банку Юлія Євтушенко.

Дослідження

Дослідження проводилось у квітні 2024 року Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка. Вибірку формував ДНУ «Інститут освітньої аналітики». В опитуванні взяли участь 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Було опитано 3139 учнів віком 14 — 17 років.

Його метою було визначити рівень знань та умінь учнів перед упровадженням предмету «Підприємництво і фінансова грамотність» (з 2025−2026 навчального року предмет стане обов’язковим для учнів всіх 8 класів та надалі вкладатиметься і в 9 класі).

У 2027 році заплановане проведення другого циклу дослідження, що дасть змогу порівняти результати та оцінити ефективність методик викладання нового предмета.