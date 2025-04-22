Криптовалютна волатильність наближається: ось топ-5 альткоїнів, які варто відстежувати цього тижня

Відбуваються значні економічні зрушення, і очікується, що цифрові валюти відреагують на них. Цього тижня певні альтернативні криптовалюти можуть зазнати помітних змін. Слідкуючи за цими конкретними монетами, можна багато чого дізнатися про напрямок руху ринку. Відкрийте для себе п'ять альткоїнів, які можуть опинитися на передовій під час цих важливих подій.

XYZVerse задає новий тренд, чи може це бути наступна 50-кратна монета-мем?

Галас навколо XYZVerse справжній. Як перший в історії всеспортивний мем-токен, він приваблює як спортивних фанатів, так і крипто-ентузіастів, створюючи унікальний кросовер, який набирає серйозної популярності. Завдяки активному попередньому продажу та активній спільноті, деякі інвестори вже бачать значні потенційні прибутки.

Більше, ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які використовують тренди без особливого змісту, XYZVerse задає новий тренд. Вона поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мемів. І це працює. Попередній продаж відбувається швидко, і перші покупці фіксують токени за частку того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, але попит високий. Ціна вже піднялася з $0,0001 на першому етапі до $0,003333 на 12-му етапі, і вже зібрано понад 70% від 15-мільйонної позначки. Інвестори, які приєдналися раніше, отримали значну знижку, а з остаточною цільовою ціною перед продажем у $0,1, ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час, щоб приєднатися до передпродажу

Бичачий настрій на $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний бичачий настрій щодо цієї монети, 95% учасників голосування очікують зростання $XYZ.

На XYZ також звернули увагу авторитетні криптоінфлюенсери. DanjoCapitalMaster, який має близько 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для самогоноваріння». Звичайно, в криптовалюті нічого не гарантовано, але ажіотаж не викликає сумнівів.

Крім хайпу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. Частка в 15% виділяється на ліквідність, щоб створити міцний ринковий фундамент. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою аеродропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Крім того, значна частина 17,13% призначена для дефляційних опіків, які з часом можуть зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Громадський проект з великими планами

Однією з особливостей XYZVerse є те, як вона залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму амбасадорів, що дає користувачам можливість заробити безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це тільки початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними знаменитостями, які допоможуть підвищити популярність проекту. Об'єднуючи традиційних спортивних фанатів і швидкозмінний криптопростір, XYZVerse створює щось нове — щось з розважальною цінністю і реальною залученістю.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Завдяки швидкому зростанню попереднього продажу, сильній спільноті та амбітній дорожній карті, XYZVerse має всі ознаки проекту з серйозним потенціалом. Хоча крипторинок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать в цьому можливість отримати доступ до чогось великого на ранній стадії. Попередній продаж не буде тривати вічно — так що якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до проекту ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для місячного запуску

Біткоїн поза банками: Як децентралізовані гроші змінюють світ

Біткойн — перша криптовалюта, яка змінила наше уявлення про гроші. Створений людиною, відомою як Сатоші Накамото, біткойн був задуманий як електронна грошова система без потреби в банках чи урядах. Замість фізичних монет Біткоїн використовує мережу комп'ютерів для відстеження всіх транзакцій. Ця мережа перевіряє транзакції за допомогою процесу, який називається майнінг, коли люди вирішують складні головоломки, щоб додати нові транзакції до реєстру і заробити біткоїни в якості винагороди. Ця система робить транзакції безпечними і знижує ризик шахрайства.

З наближенням чергового «халвінгу» — події, яка відбувається кожні чотири роки, — винагорода майнерів зменшиться вдвічі. Це скорочення може вплинути на привабливість біткоїна для майнерів, але воно також підкреслює обмеженість його пропозиції в 21 мільйон монет. На нинішньому ринку дефіцит біткоїна в поєднанні зі зростаючим поширенням утримує його в центрі уваги. На відміну від інших криптовалют, біткойн зарекомендував себе як лідер ринку і продовжує завойовувати все більше визнання. Фінансові установи та компанії демонструють підвищений інтерес до біткоїна, і багато хто стежить за тим, як розвиватиметься роль біткоїна у світовій економіці.

Монета SOL від Солани: Швидка, масштабована і готова до успіху

Solana створює хвилі у світі блокчейну, зосереджуючись на швидкості та масштабованості. Конкуруючи з такими платформами, як Ethereum і Cardano, Solana прагне стати основою для децентралізованих додатків, відомих як dapps. Вона унікальна тим, що уникає складних рішень для масштабування. Натомість вона пропонує швидкі транзакції та підтримує розробку на декількох мовах програмування. В центрі цієї екосистеми знаходиться SOL, власна криптовалюта Solana. SOL забезпечує транзакції, запускає кастомні програми та винагороджує тих, хто допомагає підтримувати мережу.

На сучасному ринку, де швидкість і ефективність мають вирішальне значення, технологія Solana має великий потенціал. Її високопродуктивна мережа може обробляти багато транзакцій без уповільнення, що робить її привабливою для розробників і користувачів. У той час як інші платформи працюють над оновленнями для підвищення швидкості, Solana вже пропонує швидку і гнучку систему. Оскільки все більше проектів обирають Solana, роль SOL може стати ще більш значущою. У порівнянні з іншими монетами, підключення SOL до високопродуктивної мережі виділяє її на переповненому криптовалютному ринку.

ADA Кардано: Започаткування сталого майбутнього криптовалюти

Cardano робить значний вплив на світ криптовалют завдяки своїй власній монеті ADA. Ця гнучка та масштабована блокчейн-платформа розроблена для смарт-контрактів, що дозволяє створювати децентралізовані фінансові додатки, крипто-жетони та ігри. Cardano вирізняється своєю прихильністю до екологічної стійкості. Вона використовує механізм підтвердження частки Ouroboros, який є набагато енергоефективнішим, ніж традиційна модель підтвердження роботи, що використовується в багатьох інших криптовалютах. Крім того, інноваційна дворівнева архітектура Cardano — розрахунковий рівень для транзакцій і обчислювальний рівень для смарт-контрактів — дозволяє їй обробляти до мільйона транзакцій в секунду.

На сучасному ринку ADA від Cardano виділяється завдяки своїй надійній технології та екологічному підходу. Впровадження нативних токенів у березні 2021 року стало важливою віхою, пропонуючи безпечну взаємодію зі смарт-контрактами за низькими комісіями. Це досягнення встановлює новий стандарт ефективності та масштабованості блокчейну. У порівнянні з іншими криптовалютами, такими як ETH від Ethereum, ADA надає подібні функції, але з підвищеною стійкістю та потенціалом для масштабування. Оскільки попит на ефективні та відповідальні блокчейн-рішення зростає, унікальні особливості Cardano позиціонують її як помітного гравця на криптовалютному ландшафті, що розвивається.

Ethereum: Першопроходець майбутнього цифрових транзакцій

Ethereum трансформує світ цифрових грошей та додатків. Заснована Віталіком Бутеріним у 2013 році та запущена у 2015 році, вона запровадила смарт-контракти — угоди, що самі себе виконують, закодовані у блокчейні. Ця інновація живить величезну екосистему децентралізованих додатків (dApps), від фінансів до ігор, які працюють без посередників. У 2022 році Ethereum перейшов на систему підтвердження частки (Proof-of-Stake) завдяки злиттю (Merge), що зробило її швидшою та енергоефективнішою. Такі рішення, як Arbitrum і Polygon, підвищують швидкість транзакцій і знижують витрати, роблячи Ethereum більш доступним для всіх.

Ефір (ETH) лежить в основі цієї мережі. Він використовується для оплати транзакцій, винагороди тих, хто допомагає керувати системою, а також виступає в якості торгового активу і застави. За прогнозами, ціна ETH може сягнути $6 580 наступного року і продовжуватиме зростати до 2030 року. У порівнянні з іншими монетами, потужна технологія та активна спільнота виділяють Ethereum серед інших. З планами запровадити шардінг для покращення масштабованості, Ethereum демонструє великий потенціал на поточному ринку. Його прихильність до децентралізації та ефективності тримає його на передовій криптовалютного світу.

Висновок

У той час як BTC, SOL, ADA і ETH демонструють потенціал, XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що об'єднує спортивних фанатів як мемокоїн, націлений на значне зростання і залучення спільноти.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

https://xyzverse.io