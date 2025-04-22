NovaPay нарощує обсяги переказів у 2025 році

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що належить групі компаній NOVA, у першому кварталі 2025 року обробив 106 мільйонів переказів, що на 10% перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Зростання транзакцій і внесок у бюджет

За січень-березень 2025 року через платформу NovaPay пройшли транзакції на суму майже 83 мільярди гривень, що на 25% більше, ніж торік. Водночас відрахування до державного бюджету зросли на 23%, досягнувши 408 мільйонів гривень.

Підтримка економіки та нові продукти

Генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко наголосив, що компанія активно розвиває наявні продукти, впроваджує нові сервіси та розширює клієнтську базу. «Наші зусилля спрямовані на підтримку економічної стабільності України, виконання зобов’язань перед державою та зміцнення фінансової системи», — зазначив він. За даними прес-служби, загальний внесок компанії у підтримку країни склав 138,1 мільйона гривень.