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22 квітня 2025, 14:25

NovaPay нарощує обсяги переказів у 2025 році

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що належить групі компаній NOVA, у першому кварталі 2025 року обробив 106 мільйонів переказів, що на 10% перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що належить групі компаній NOVA, у першому кварталі 2025 року обробив 106 мільйонів переказів, що на 10% перевищує показник за аналогічний період 2024 року.

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Зростання транзакцій і внесок у бюджет

За січень-березень 2025 року через платформу NovaPay пройшли транзакції на суму майже 83 мільярди гривень, що на 25% більше, ніж торік. Водночас відрахування до державного бюджету зросли на 23%, досягнувши 408 мільйонів гривень.

Підтримка економіки та нові продукти

Генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко наголосив, що компанія активно розвиває наявні продукти, впроваджує нові сервіси та розширює клієнтську базу. «Наші зусилля спрямовані на підтримку економічної стабільності України, виконання зобов’язань перед державою та зміцнення фінансової системи», — зазначив він. За даними прес-служби, загальний внесок компанії у підтримку країни склав 138,1 мільйона гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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torn
torn
22 квітня 2025, 14:56
#
Компанія Нова Пошта (NovaPay) безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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Я_ __
Я_ __
22 квітня 2025, 15:06
#
А хто тобі не дає закрити в новапей фоп свій і перейти до іншого банку, де тебе влаштовуватимуть умови?

Крім цього, якби ВСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ банки України, при внесенні БУДЬ-ЯКИХ змін до тарифів попереджають завчасно клієнтів і роблять зноску, що якщо не згодні з новими умовами — прохання закрити всі рахунки до такої то дати.
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Я_ __
Я_ __
22 квітня 2025, 15:08
#
«приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати»

Ем, так не користуйся їх послугами, користуйся послугами інших банків, в чому твоя проблема)))

чи нова пошта винні, що вони добре роблять свою роботу і хочуть добре на цьому заробляти, бо якомусь torn-у хочеться користуватися якісними послугами за три копійки?))

«За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%»

Так перейди до цих провідних банків і користуйся їх послугами, в чому проблема? чи тебе новапей в заручниках тримають?))
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Я_ __
Я_ __
22 квітня 2025, 15:12
#
Я уявляю як ти в ресторанах їси, ти напевно прийшов, поїв, в тебе запитують чи все сподобалося, сервіс, страви, ти кажеш що все «смачно і дуже добре», потім тобі дають рахунок і ти кричиш на весь зал, що цей ресторан, користуючись своїм монопольним становищем, оскільки це єдиний ресторан в районі, і тільки тут так смачно готують, здирає такі ціни з відвідувачів))

Якби все просто, не хочеш їсти в такому ресторані - йди в інший, не подобаються тарифи банку — є інші банки :)
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zephyr
zephyr
22 квітня 2025, 15:24
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Можно ведь пользоваться УП, у них 1% за безнал и 2% за нал. Или есть какие-то причины, почему не хотите этого делать?
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torn
torn
22 квітня 2025, 16:47
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Новопоштофилы налетели… для вас ещё раз: я продавец, а доставку выбирает покупатель, нова пошта монополист доставки в Украине, дармоед смелянский только делает вид деятельности, его доставку выбирает 10−15% покупателей; счета в новапей у меня нет, но НБУ запретил наличный расчет для предпринимателей в мае 2024, который был без доп процента к слову, и теперь новопей берет процент за перевод на любой счет; все эти комиссии закладываются в цену, что делает товар дороже, менее конкурентным, покупатели вынуждены платить больше; банкам государственные органы по протекции Европы принудительно снизили комиссии за безналичные оплаты, потому что брать по 2% с оборота для европейцев дикость, почему тогда новапей дерет в 3 раза больше за эту же услугу, имея банковскую лицензию на такие переводы? суммарная комиссия за перевод безналичного платежа в 500 грн составляет 7,7%, то есть если предприниматель торгует товаром стоимостью до 500 грн, то новапей с его оборота снимает 8% только за то, чтобы перевести деньги, где такое есть вообще в мире?
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