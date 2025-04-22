Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay, що належить групі компаній NOVA, у першому кварталі 2025 року обробив 106 мільйонів переказів, що на 10% перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Про це пише Інтерфакс-Україна.
22 квітня 2025, 14:25
NovaPay нарощує обсяги переказів у 2025 році
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Зростання транзакцій і внесок у бюджет
За січень-березень 2025 року через платформу NovaPay пройшли транзакції на суму майже 83 мільярди гривень, що на 25% більше, ніж торік. Водночас відрахування до державного бюджету зросли на 23%, досягнувши 408 мільйонів гривень.
Підтримка економіки та нові продукти
Генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко наголосив, що компанія активно розвиває наявні продукти, впроваджує нові сервіси та розширює клієнтську базу. «Наші зусилля спрямовані на підтримку економічної стабільності України, виконання зобов’язань перед державою та зміцнення фінансової системи», — зазначив він. За даними прес-служби, загальний внесок компанії у підтримку країни склав 138,1 мільйона гривень.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Крім цього, якби ВСІ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ банки України, при внесенні БУДЬ-ЯКИХ змін до тарифів попереджають завчасно клієнтів і роблять зноску, що якщо не згодні з новими умовами — прохання закрити всі рахунки до такої то дати.
Ем, так не користуйся їх послугами, користуйся послугами інших банків, в чому твоя проблема)))
чи нова пошта винні, що вони добре роблять свою роботу і хочуть добре на цьому заробляти, бо якомусь torn-у хочеться користуватися якісними послугами за три копійки?))
«За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%»
Так перейди до цих провідних банків і користуйся їх послугами, в чому проблема? чи тебе новапей в заручниках тримають?))
Якби все просто, не хочеш їсти в такому ресторані - йди в інший, не подобаються тарифи банку — є інші банки :)