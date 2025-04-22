Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 раза

У квітні 2024 року ціна тонни експорту української аграрної продукції становила $315, а у квітні цього року збільшилася до $443. Про це повідомляє міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

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«Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема, біоетанолу», — зазначив він.

Коваль заявив, що середні ціни також зросли на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну:

⁠соняшникова олія — $1 174, що на 37,8% більше ніж у 2024 році ($852);

кукурудза — $217, що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року ($171);

пшениця — $231, що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року ($181);

м'ясо птиці - $2 385, що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року ($2 145);

⁠соєві боби — $409, що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року ($392).

Загалом з початку року експорт аграрної продукції з України склав $1,1 млрд або 2,5 млн тонн.