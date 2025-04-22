Курс валют на 22 квітня: євро в банках додало ще 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара втратив у купівлі 3 копійки, а у продажу не змінився. Євро у покупці та у продажу додало 10 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,97−41,60 грн. Євро купують за 47,00 грн, а продають за 48,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,00−41,11, євро — 47,30−47,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,39−41,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,61−47,63 грн/євро.

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