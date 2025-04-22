Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 943 060 військових. Про цесвідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 квітня 2025, 8:16
Втрати ворога за 21 квітня: 1130 російських окупантів, 4 танки та 118 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 943060 (+1130) осіб,
- танків — 10683 (+4) од,
- бойових броньованих маши — 22296 (+19) од,
- артилерійських систем — 26689 (+26) од,
- РСЗВ — 1367 (+0) од,
- засоби ППО — 1140 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33388 (+118),
- крилаті ракети — 3148 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 45458 (+134) од,
- спеціальна техніка — 3859 (+0)
Джерело: Мінфін
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