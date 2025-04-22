У 2024 році додатки знайомств заробили понад $6 мільярдів

За підсумками 2024 року доходи найбільших додатків знайомств досягли $6,18 млрд. Про це йдеться у матеріалі ЕП.

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Доходи додатків знайомств

У 2024 році доходи додатків оновили рекорд. Понад половину від загальної суми — $3,5 млрд — займає частка американської Match Group, яка володіє Tinder, Hinge, OKCupid, Match.com

Окрім цього, зростає кількість користувачів застосунків для знайомств. У 2024 році 364 млн людей користувалися хоча б одним застосунком, 25 млн доплачували за преміум-функції.

Tinder став найпопулярнішим застосунком для знайомств у світі з 60 млн користувачів щомісяця у 190 країнах.