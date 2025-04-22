За підсумками 2024 року доходи найбільших додатків знайомств досягли $6,18 млрд. Про це йдеться у матеріалі ЕП.
У 2024 році додатки знайомств заробили понад $6 мільярдів
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Доходи додатків знайомств
У 2024 році доходи додатків оновили рекорд. Понад половину від загальної суми — $3,5 млрд — займає частка американської Match Group, яка володіє Tinder, Hinge, OKCupid, Match.com
Окрім цього, зростає кількість користувачів застосунків для знайомств. У 2024 році 364 млн людей користувалися хоча б одним застосунком, 25 млн доплачували за преміум-функції.
Tinder став найпопулярнішим застосунком для знайомств у світі з 60 млн користувачів щомісяця у 190 країнах.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі