Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації понад 195 мільйонів

Фонд державного майна провів 14−18 квітня 17 успішних аукціонів із приватизації, на яких залучив 195,38 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

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«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 17 успішних онлайн-аукціонів із приватизації на суму 195,38 мільйона гривень. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 92 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,41 охочих отримати у власність об'єкти», — йдеться у повідомленні.

Найдорожчі лоти

Найдорожчим лотом минулого тижня став об'єкт незавершеного будівництва — дитяча уронефрологічна клініка ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» у Києві.

В аукціоні взяли участь 17 потенційних інвесторів. Фінальна ціна об'єкту становила 111 мільйонів грн. Крім того, переможець додатково має сплатити 22,2 мільйона гривень ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 133,2 мільйона гривень.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 33 онлайн-аукціони із приватизації.