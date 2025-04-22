У Податковій назвали лідерів сплати податків за перший квартал

Підприємства торгівлі і переробної промисловості — лідери сплати податків за перший квартал цього року. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

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Хто лідирує

«За січень — березень 2025 року до зведеного бюджету України підприємства цих галузей сплатили податків, зборів та платежів: оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів i мотоциклів — 17,2 % та переробної промисловості — 17 %», — зазначив він.

Серед лідерів сплати також суб'єкти господарювання:

фінансової та страхової діяльності — 11,7 %;

державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування — 11,2 %.

Окреме питання — темпи зростання. За перший квартал 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року маємо збільшення у таких галузях:

переробна промисловість — +47 % (+27,3 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — +29,7 % (+19,8 млрд грн);

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування — +31 % (+13,3 млрд грн);

професійна, наукова та технічна діяльність — +54,2 % (+8 млрд грн).