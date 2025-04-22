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22 квітня 2025, 9:16

Світове домінування американських банків під загрозою через торговельні війни — WSJ

Затяжний торговельний конфлікт, ініційований адміністрацією Дональда Трампа, може похитнути домінуючий стан американських банків на світовому ринку фінансових послуг, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Затяжний торговельний конфлікт, ініційований адміністрацією Дональда Трампа, може похитнути домінуючий стан американських банків на світовому ринку фінансових послуг, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбувається на банківському ринкуНезважаючи на те, що США традиційно мають великий профіцит у міжнародній торгівлі фінансовими послугами (близько $130 млрд за підсумками 2024 року), тарифні війни становлять ризик, що іноземні компанії почнуть шукати альтернативу американським банкам.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на банківському ринку

Незважаючи на те, що США традиційно мають великий профіцит у міжнародній торгівлі фінансовими послугами (близько $130 млрд за підсумками 2024 року), тарифні війни становлять ризик, що іноземні компанії почнуть шукати альтернативу американським банкам.

Американські банки протягом останніх 15 років займають лідируючі позиції на світових ринках інвестиційного банкінгу та консультаційних послуг.

За даними Dealogic, у 2024 році американські банки зайняли перші п'ять рядків у глобальному рейтингу за доходами від інвестиційного банкінгу і виявилися представленими в семи з десяти позицій у топ-10.

Однак напруженість у торговельних відносинах здатна змінити цю ситуацію. За словами глави JPMorgan Chase Джеймі Даймона, американські банки вже перебувають «під прицілом»: клієнти можуть почати переорієнтуватися на неамериканські фінансові інститути, побоюючись політичних ризиків.

«Деякі клієнти або країни можуть змінити ставлення до американських банків, і нам доведеться на це зважати», — зазначив Даймон в ході нещодавнього звіту про квартальний прибуток.

Залежність банків США від світових ринків

Залежність банків США від глобальних ринків є високою, зазначає WSJ. Так, JPMorgan щодня проводить трансакції на суму понад $10 трлн у 160 країнах та 120 валютах.

Для Bank of America міжнародні кредити є ключовим чинником зростання: з кінця 2022 року закордонне корпоративне кредитування зросло майже на 14%, за середнього зростання кредитного портфеля на 6%. Фінансовий директор Bank of America Аластер Бортвік наголошує, що банк за останні 15 років значно диверсифікував кредитний портфель за межами США, що стало важливим драйвером зростання.

Хоча Citigroup поки не фіксує відтік клієнтів, її голова Джейн Фрейзер визнає, що тривала торгова напруга може змінити ставлення зарубіжних компаній до американських банків.

Експерт Ради з міжнародних відносин Бред Сетсер вважає, що торгові війни можуть призвести до «ефекту охолодження» для американських банків на глобальних ринках: «Іноземним фірмам не обов'язково використовувати американські банки для проведення дорогих операцій».

У довгостроковій перспективі тарифна політика США може стимулювати реформи фінансових ринків у Європі та Азії, що призведе до появи потужніших регіональних банківських гравців, зазначає WSJ. Колишній глава ЄЦБ Маріо Драгі закликав ЄС розвивати власні ринки капіталу, знижуючи залежність від американських фінансових інститутів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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