НБУ включив до реєстру страхових посередників сім брокерів

Нацбанк включив до Реєстру страхових посередників сім страхових та/або перестрахових брокерів відповідно до поданих ними електронних заявок. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто увійшов до реєстру

До реєстру включені такі установи:

ТОВ «Брокертім» (ЄДРПОУ 42291104);

ТОВ «Європ Іншуранс Брокерс» (ЄДРПОУ 42020066);

ТОВ «Тугато-Україна» (ЄДРПОУ 45143528);

ТОВ «Страховий брокер Консорис» (ЄДРПОУ 32661149);

ТОВ «Страховий брокер «Мальован» (ЄДРПОУ 43118163);

ТОВ «Страховий брокер «Еріда» (ЄДРПОУ 42134180);

ТОВ «СБ Мономах» (ЄДРПОУ 43715877).

Крім того, Нацбанк виключив зазначених брокерів з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та анулював свідоцтва про включення їх до ДРСБ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 квітня 2025 року.