Нацбанк включив до Реєстру страхових посередників сім страхових та/або перестрахових брокерів відповідно до поданих ними електронних заявок. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
22 квітня 2025, 8:37
НБУ включив до реєстру страхових посередників сім брокерів
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Хто увійшов до реєстру
До реєстру включені такі установи:
- ТОВ «Брокертім» (ЄДРПОУ 42291104);
- ТОВ «Європ Іншуранс Брокерс» (ЄДРПОУ 42020066);
- ТОВ «Тугато-Україна» (ЄДРПОУ 45143528);
- ТОВ «Страховий брокер Консорис» (ЄДРПОУ 32661149);
- ТОВ «Страховий брокер «Мальован» (ЄДРПОУ 43118163);
- ТОВ «Страховий брокер «Еріда» (ЄДРПОУ 42134180);
- ТОВ «СБ Мономах» (ЄДРПОУ 43715877).
Крім того, Нацбанк виключив зазначених брокерів з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та анулював свідоцтва про включення їх до ДРСБ.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 квітня 2025 року.
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Джерело: Мінфін
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