Національний банк України встановив на 22 квітня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,3785 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
22 квітня 2025, 8:00
Офіційний курс: Нацбанк підвищив курс гривні на одну копійку
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Валютний ринок
Нацбанк на 22 квітня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 47,76 грн (на 21 квітня курс було встановлено на рівні 47,02 грн). Європейська валюта подорожчала на 74 копійки.
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Джерело: Мінфін
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