До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
21 квітня 2025, 17:20
Курс валют на вечір 21 квітня: євро й долар зросли на міжбанку
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Відкриття 21 квітня
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Закриття 21 квітня
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Зміни
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41,29/41,32
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41,39/41,42
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10/10
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47,56/47,58
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47,71/47,71
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15/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,60 грн. Євро купують за 46,90 грн, а продають за 47,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,03−41,15, євро — 47,30−47,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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