Всесвітній економічний форум (ВЕФ) оголосив про початок відбору нового очільника Опікунської ради після того, як її засновник, 88-річний Клаус Шваб, несподівано залишив керівну посаду. Про це повідомила пресслужба організації.
21 квітня 2025, 15:17
Засновник Всесвітнього економічного форуму покидає посаду голови правління після 55 років роботи
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Шваб, який стояв біля витоків ВЕФ і керував ним із 1971 року, вирішив негайно скласти повноваження голови та члена ради. «Час передати естафету», — зазначив він у заяві.
На засіданні 20 квітня Опікунська рада підтримала його рішення та доручила віцеголові Пітеру Брабеку-Летмате тимчасово виконувати обов’язки. Для пошуку наступника сформовано спеціальну комісію, яка незабаром розпочне роботу.
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Джерело: Мінфін
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