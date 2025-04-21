Доходи лідерів ринку транспорту й логістики торік зросли на 12% — Опендатабот

Десятка найкращих компаній у сфері транспорту та логістики у 2024 році отримала 243,67 мільярда грн сукупного доходу, що на 12% більше, ніж роком раніше. Такі дані власного індексу «Найкращі підприємства України» повідомив Опендатабот .

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Як змінилися доходи

«243,67 мільярда грн доходу отримали компанії-лідери у сфері транспорту та пошти за даними індексу Опендатабота. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%… Вийти у чистий прибуток змогли лише п'ять із десятки найкращих. Сумарний прибуток п’ятірки — 8,16 мільярда грн», — йдеться у повідомленні.

Понад 70% сукупного доходу — 171,89 мільярда грн — отримали державні компанії. Лідером серед них є АТ «Укрзалізниця», яка за 2024 рік заробила 102,87 мільярда грн (+11% за рік). Втім за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,19 мільярда грн.

Схожа ситуація в АТ «Укртрансгаз». Дохід компанії за підсумками минулого року скоротився майже на третину, а збитки становили 7,44 мільярда грн.

АТ «Укрпошта» також спрацювало в «мінус», водночас підприємству вдалося зменшити збитки майже удвічі. Загалом «Укрпошта» збільшила свій дохід торік на 12% — до 12,98 мільярда грн.

Ще одна державна компанія — ТОВ «Оператор ГТС України» — за рік збільшила доходи на 7%, до 38,53 млрд грн. Хоча чистий прибуток скоротився у 8,7 раза до 1,27 мільярда грн, за результатами року компанія все одно вийшла у «плюс».

Дохід державного АТ «Укртранснафта» зменшився неістотно, а прибуток скоротився у 16 разів — 1,22 мільярда грн. Аналітики зауважують, що у попередньому індексі саме ця компанія була лідером за прибутком серед десятки найкращих.

Вже другий рік поспіль друге місце в індексі займає «Нова пошта», що належить до групи NOVA. Її дохід зріс на 23% — до 44,78 мільярда грн. Але прибуток, навпаки, зменшився у 1,6 раза — до 2,5 мільярда грн.

Цьогоріч до індексу вперше потрапила ще одна компанія з групи NOVA — ТОВ «Нео-Транс». Вона показала найшвидше зростання доходу (+100%) серед десятки найкращих, який становив 6,5 мільярда грн. Її прибуток теж зріс удвічі — до 116,55 мільйона грн. Разом на обидві компанії NOVA припадає 21% сукупного доходу лідерів.

До цьогорічного індексу увійшла ще одна нова компанія — ПрАТ «Українські вертольоти». Попри збільшення доходу на 17% (до 872 мільйона грн), яке дозволило їй потрапити у топ-10, бізнес зафіксував збитки на 52,5 мільйона грн.