Ввічливість у чатах із ChatGPT коштує OpenAI $50 млн на рік

Ввічливі слова, як «будь ласка» і «дякую», якими користувачі супроводжують запити до ChatGPT, обходяться OpenAI у мільйони доларів щороку через додаткову обробку даних. Про це заявив генеральний директор компанії Сем Альтман у соцмережі X, повідомляє Tom's Hardware.

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Масштаб витрат

«Згідно з оцінками, ввічливі фрази коштують OpenAI близько $137 000 щодня, або $50 мільйонів на рік», — пише Tom's Hardware. Ці витрати виникають через більшу кількість токенів (одиниць тексту), які обробляє модель. Кожен токен потребує обчислювальних ресурсів, а ввічливі слова додають до запитів 5−10% зайвих токенів.

Альтман вважає ці витрати виправданими, бо таке спілкування робить взаємодію зі штучним інтелектом більш людяною.

Енергетична ціна ШІ

«У 2024 році Goldman Sachs повідомив, що один запит до ChatGPT споживає приблизно в 10 разів більше електроенергії, ніж пошуковий запит Google», — вказує Tom's Hardware. За оцінками банку, один запит до ChatGPT витрачає близько 2,9 Вт·год проти 0,3 Вт·год у Google. З урахуванням 8 млрд щоденних запитів до ШІ у 2024 році це створює значне навантаження.