Азійські валюти зростають на тлі падіння долара

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 квітня 2025, 11:45

Азійські валюти зростають на тлі падіння долара

Більшість азійських валют зміцнилися в понеділок, 21 квітня 2025 року, на чолі з японською єною та австралійським доларом, оскільки долар США впав до трирічного мінімуму після оголошення президентом Дональдом Трампом плану реформування Федеральної резервної системи (ФРС). Про це пише investing.com.

Більшість азійських валют зміцнилися в понеділок, 21 квітня 2025 року, на чолі з японською єною та австралійським доларом, оскільки долар США впав до трирічного мінімуму після оголошення президентом Дональдом Трампом плану реформування Федеральної резервної системи (ФРС).
Фото Pixabay

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основна увага ринків була зосереджена на рішенні Народного банку Китаю (НБК) зберегти основні кредитні ставки без змін на тлі зростаючої торговельної напруженості зі США.

Падіння долара США

Індекс долара США (DXY), який вимірює вартість долара відносно кошика шести основних валют, знизився на 1,2% під час азійських торгів до 98,18 — найнижчого рівня з березня 2022 року.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт у п’ятницю заявив, що президент Трамп і його команда розглядають можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла. «Це викликало побоювання щодо незалежності ФРС, спричинивши хвилю потрясінь на фінансових ринках, особливо для американської валюти», — зазначає Investing.com.

Ці події відбулися після того, як Пауелл минулого тижня заявив, що центральний банк не планує знижувати процентні ставки найближчим часом через інфляційний тиск і економічну невизначеність, спричинену новими тарифами.

Зростання японської єни та австралійського долара

Японська ієна (USD/JPY): пара впала на 1,1% до приблизно 150,5. Дані, опубліковані 18 квітня, показали прискорення базової інфляції в Японії до 2,8% у березні, що ускладнює для Банку Японії (BOJ) підвищення ставок на тлі торговельної невизначеності. «Ієна зміцнюється як безпечний актив через потрясіння з ФРС», — коментує Nomura Securities.

Австралійський долар (AUD/USD): пара зросла на 0,8% до 0,67. Попри слабкі дані щодо споживчих настроїв в Австралії (-2,4% у квітні), AUD виграв від падіння долара та стабільних цін на сировину.

Інші регіональні валюти

  • Сінгапурський долар (USD/SGD): -0,5%;
  • Південнокорейська вона (USD/KRW): -0,4%, попри політичну нестабільність через імпічмент президента Юн Сук Йоля;
  • Тайський бат (USD/THB): -0,7%;
  • Малайзійський рингіт (USD/MYR): -0,8%;
  • Індійська рупія (USD/INR): -0,5%.

Китайський юань після рішення НБК

Пара USD/CNY знизилася на 0,2% до 7,33, а офшорна пара USD/CNH — на 0,3% до 7,34. НБК зберіг однорічну ставку LPR на рівні 3,1% і п’ятирічну на рівні 3,6%, сигналізуючи про перевагу фіскальних стимулів над монетарним пом’якшенням. «Пекін уникає зниження ставок, щоб підтримати юань на тлі торговельної війни», — коментує HSBC.

Юань перебуває під тиском через 145% мита США на китайські товари, тоді як Китай відповів 125% тарифами на американський імпорт. «Юань на 19-місячному мінімумі, але НБК демонструє стриманість», — зазначає Investing.com.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами