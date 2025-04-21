Азійські валюти зростають на тлі падіння долара

Більшість азійських валют зміцнилися в понеділок, 21 квітня 2025 року, на чолі з японською єною та австралійським доларом, оскільки долар США впав до трирічного мінімуму після оголошення президентом Дональдом Трампом плану реформування Федеральної резервної системи (ФРС). Про це пише investing.com.

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Основна увага ринків була зосереджена на рішенні Народного банку Китаю (НБК) зберегти основні кредитні ставки без змін на тлі зростаючої торговельної напруженості зі США.

Падіння долара США

Індекс долара США (DXY), який вимірює вартість долара відносно кошика шести основних валют, знизився на 1,2% під час азійських торгів до 98,18 — найнижчого рівня з березня 2022 року.

Економічний радник Білого дому Кевін Хассетт у п’ятницю заявив, що президент Трамп і його команда розглядають можливість звільнення голови ФРС Джерома Пауелла. «Це викликало побоювання щодо незалежності ФРС, спричинивши хвилю потрясінь на фінансових ринках, особливо для американської валюти», — зазначає Investing.com.

Ці події відбулися після того, як Пауелл минулого тижня заявив, що центральний банк не планує знижувати процентні ставки найближчим часом через інфляційний тиск і економічну невизначеність, спричинену новими тарифами.

Зростання японської єни та австралійського долара

Японська ієна (USD/JPY): пара впала на 1,1% до приблизно 150,5. Дані, опубліковані 18 квітня, показали прискорення базової інфляції в Японії до 2,8% у березні, що ускладнює для Банку Японії (BOJ) підвищення ставок на тлі торговельної невизначеності. «Ієна зміцнюється як безпечний актив через потрясіння з ФРС», — коментує Nomura Securities.

Австралійський долар (AUD/USD): пара зросла на 0,8% до 0,67. Попри слабкі дані щодо споживчих настроїв в Австралії (-2,4% у квітні), AUD виграв від падіння долара та стабільних цін на сировину.

Інші регіональні валюти

Сінгапурський долар (USD/SGD): -0,5%;

Південнокорейська вона (USD/KRW): -0,4%, попри політичну нестабільність через імпічмент президента Юн Сук Йоля;

Тайський бат (USD/THB): -0,7%;

Малайзійський рингіт (USD/MYR): -0,8%;

Індійська рупія (USD/INR): -0,5%.

Китайський юань після рішення НБК

Пара USD/CNY знизилася на 0,2% до 7,33, а офшорна пара USD/CNH — на 0,3% до 7,34. НБК зберіг однорічну ставку LPR на рівні 3,1% і п’ятирічну на рівні 3,6%, сигналізуючи про перевагу фіскальних стимулів над монетарним пом’якшенням. «Пекін уникає зниження ставок, щоб підтримати юань на тлі торговельної війни», — коментує HSBC.

Юань перебуває під тиском через 145% мита США на китайські товари, тоді як Китай відповів 125% тарифами на американський імпорт. «Юань на 19-місячному мінімумі, але НБК демонструє стриманість», — зазначає Investing.com.