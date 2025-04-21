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21 квітня 2025, 10:45

Китай застеріг країни від торговельних угод зі США, що шкодять його інтересам

Китай різко відреагував на спроби США перебудувати глобальні торговельні відносини, попередивши країни про «жорсткі заходи у відповідь» у разі укладення угод із Вашингтоном, які зачіпають інтереси Пекіна. Про це повідомляє Bloomberg.

Китай різко відреагував на спроби США перебудувати глобальні торговельні відносини, попередивши країни про «жорсткі заходи у відповідь» у разі укладення угод із Вашингтоном, які зачіпають інтереси Пекіна.
Фото Pixabay

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Позиція Китаю

«Китай поважає право країн вирішувати свої торговельні суперечки зі США, але рішуче виступає проти того, щоб будь-хто укладав угоди коштом інтересів Китаю», — йдеться в заяві. Пекін наголосив, що «ніколи не прийме» таких угод і «вживе жорстких заходів у відповідь». Міністерство закликало до «солідарності та координації» для протистояння «односторонньому тиску» США, звинувативши Вашингтон у «гегемонічній політиці та односторонньому булінгу».

Китай застеріг, що поступки США в обмін на тимчасові вигоди — це «угода з тигром за його шкуру», яка «завдасть шкоди всім сторонам». Пекін також попередив про ризик повернення міжнародної торгівлі до «закону джунглів», де «сильні пожирають слабких».

Контекст і дії США

Попередження Китаю пролунало на тлі торговельної війни з США, яка загострилася після того, як президент Дональд Трамп 2 квітня 2025 року запровадив 10% мита на імпорт із 60 країн, а на китайські товари — до 145%. Пізніше Трамп призупинив підвищення мит на 90 днів для країн, які не відповіли контрзаходами, але залишив високі тарифи для Китаю через його 125% мита на американські товари.

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Джерело: Мінфін
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