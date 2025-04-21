Минулої доби українські захисники ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 941 770 військових. Про цесвідчать дані Генштабу ЗСУ.
21 квітня 2025, 8:20
Втрати ворога за 20 квітня: 670 російських окупантів, 2 танки та 30 БПЛА
Втрати ворога
- особового склад — близько 941 770 (+670) осіб,
- танків — 10679 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22273 (+2) од,
- артилерійських систем — 26659 (+10) од,
- РСЗВ — 1368 (+0) од,
- засоби ППО — 1139 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33270 (+30),
- крилаті ракети — 3148 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 45324 (+50) од,
- спеціальна техніка — 3859 (+0)
Джерело: Мінфін
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