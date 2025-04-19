Шкодуєте, що пропустили DOGE, PEPE та SHIB? Ця мем-монета — наступна

Багато інвесторів, які пропустили вибуховий ріст таких мем-монет, як Dogecoin , Pepe та Shiba Inu , жалкують, що не встигли вчасно втрутитися. Зараз нова монета-мем привертає до себе увагу, і її може чекати подібний сплеск. Чи може це бути шансом зловити наступний великий прорив? Читайте далі, щоб дізнатися, чому цей токен не можна залишати поза увагою.

$XYZ розблоковує статус G.O.A.T., ранні інвестори отримують величезну рентабельність інвестицій

XYZVerse ($XYZ) привніс абсолютно нову концепцію в нішу мемекоінів, об'єднавши азарт спорту зі стрімкою енергією криптовалют. Створений для затятих фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проект виходить за рамки простого токена — це зростаюча спільнота, побудована навколо пристрасті до гри.

Завдяки сміливому баченню Greatest of All Time (G.O.A.T.), XYZVerse прагне вийти за рамки середньостатистичної монети-мема. І люди це помічають — нещодавно він отримав титул «Кращий новий мем-проект».

Що відрізняє $XYZ від інших? Це не короткочасний тренд. Цей проект має чітку дорожню карту і віддану спільноту, орієнтовану на довгострокове зростання.

Підживлюваний спортивним менталітетом, токен $XYZ став головним претендентом, готовим розтрощити конкурентів. $XYZ знаходиться на шляху до п'єдесталу переможців, щоб стати почесним знаком для тих, хто живе і дихає спортом і криптовалютою.

$XYZ вже приносить прибуток ще до виходу на ринок

Триває попередній продаж $XYZ, який надає доступ до токена за спеціальною ціною перед лістингом.

Стартова ціна: $0.0001

Ціна зараз: $0.003333

Наступний етап: $0.005

Фінальна ціна передпродажу: $0.02

Після попереднього продажу токен $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах з цільовою ціною лістингу $0.10. Якщо проект залучить достатньо капіталу, щоб підтримати цю оцінку, перші інвестори зможуть отримати дохідність до 1 000 разів від своїх внесків на етапі попереднього продажу.

На сьогоднішній день було інвестовано понад $10 млн, що свідчить про значний інтерес ринку. Варто зазначити, що отримання токенів за нижчою ціною на етапі попереднього продажу пропонує потенціал для більш високої рентабельності інвестицій після запуску.

Попит на $XYZ стрімко зростає, що сприяє швидкому просуванню попереднього продажу. Ранні покупці отримують найнижчі ціни, максимізуючи свої потенційні прибутки.

Приєднуйтесь до попереднього продажу $XYZ зараз і побачите, як ваші копійки перетворяться!

Від мема до мейнстріму: Революція догекоінів

Dogecoin з'явився у 2013 році як безтурботна пародія на бурхливу криптовалютну сцену. Біллі Маркус і Джексон Палмер створили доґекоїн, талісманом якого став морський котик Шиба Іну, щоб зробити цифрові гроші веселішими. На відміну від обмеженої пропозиції Біткоїна, Dogecoin є надлишковим: щохвилини видобувається 10 000 нових монет. Цей достаток сприяв створенню дружньої та привітної спільноти, яка сприйняла грайливий дух монети.

У 2021 році Dogecoin захопив світ штурмом. Його вартість стрімко зросла, що дозволило йому стати однією з провідних криптовалют з ринковою капіталізацією понад 50 мільярдів доларів. Галас у соціальних мережах та підтримка таких особистостей, як Ілон Маск, сприяли його зростанню. Потенціал догекоіна полягає в його сильній спільноті та увазі, яку він привертає. Хоча деякі ставлять під сумнів його безмежну пропозицію, інші вважають його доступність сильною стороною. У порівнянні з більш складними монетами, Dogecoin пропонує простий вхід у криптовалюту. На сучасному ринку поєднання підтримки спільноти та широкої популярності робить його унікальним гравцем, за яким варто спостерігати.

Від мема до мільйонів: Як монета PEPE стрясає криптовалюту

PEPE — це новий гравець у світі криптовалют, який народився з популярного інтернет-мему про жабеня Пепе, створеного Меттом Ф'юрі. Запущена на Ethereum, ця дефляційна мем-монета має на меті осідлати хвилю успіху, яку мали інші монети на основі мемів, такі як Shiba Inu та Dogecoin. Завдяки безподатковій політиці та прямолінійному підходу, PEPE приваблює тих, хто цінує простоту та гумор у криптопросторі. Наприкінці квітня — у травні 2023 року вартість PEPE стрімко зросла, досягнувши ринкової капіталізації в 1,6 мільярда доларів. Перші інвестори отримали величезні прибутки, і монета привернула увагу великої спільноти ентузіастів.

Зростання PEPE спричинило те, що дехто називає «сезоном мемів», коли інші монети, натхненні мемами, переживають стрімке зростання, а іноді й стрімке падіння. Дорожня карта PEPE є амбітною, з планами отримати лістинг на основних біржах і створити «мемнепоглинання». Чи продовжить PEPE своє зростання, поки що неясно, але багато хто не втрачає надії, особливо з огляду на майбутній цикл зниження курсу біткоїна вдвічі, який може спровокувати бичачий ажіотаж на всьому ринку. У порівнянні з іншими мем-монетами, простота і підтримка спільноти роблять PEPE цікавим варіантом на поточному ринку. З розвитком крипто-ландшафту PEPE може стати наступною великою річчю, яка з'явиться на сцені.

Shiba Inu (SHIB): Монета-мем, що закручує голови в криптосвіті

Shiba Inu, або SHIB, почалася як монета-мем, натхненна Dogecoin, але зараз вона торує свій власний шлях. Запущена в серпні 2020 року таємничим Ryoshi, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що робить її сумісною з багатьма децентралізованими додатками. Розпочавшись з одного квадрильйона токенів, SHIB потрапив у заголовки газет, коли половина пропозиції була відправлена співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Бутерін пожертвував значну частину до Індійського криптовалютного фонду допомоги жертвам Covid і спалив 40% від загальної пропозиції, що підвищило довіру до SHIB і викликало інтерес до його потенціалу.

На відміну від Dogecoin, основа SHIB на Ethereum дозволяє йому підтримувати такі функції, як смарт-контракти. Це призвело до створення ShibaSwap, децентралізованої біржі, яка пропонує більше користі, ніж просто зберігання токена. Плани щодо платформи NFT та системи управління на основі DAO свідчать про прагнення SHIB стати чимось більшим, ніж просто мемом. На ринку, який цінує корисність і технології, підключення SHIB до Ethereum додає йому привабливості. З розвитком криптовалют, розвиток SHIB може зробити його цікавим проектом, за яким можна буде спостерігати в поточних тенденціях.

Висновок

Хоча DOGE, PEPE і SHIB вже здобули популярність, XYZVerse ($XYZ) пропонує унікальне поєднання мемів і спорту, націлене на значне зростання під час забігу биків у 2025 році.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

https://xyzverse.io