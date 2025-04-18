Аналітики Волл-стріт знижують прогнози по S&P 500 через тарифні побоювання

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Зміна прогнозів

«Середній прогноз для базового індексу знизився на 8% у квітні порівняно з попереднім місяцем», — повідомляє Bloomberg. Консенсус-прогноз становить 6 047 пунктів, що нижче за березневий показник 6 539. Це передбачає зростання на 15% від закриття торгів 16 квітня (5 268,05 пунктів), але лише 2,8% приросту за рік — найгірший результат із 2022 року, коли S&P 500 втратив 19,4%.

Тарифний тиск

Тарифи Трампа, оголошені 2 квітня, включають базову ставку 10% на весь імпорт і до 145% на китайські товари, що спричинило паніку на ринках. «S&P 500 втратив $5,83 трлн ринкової вартості за чотири дні після оголошення, що стало найбільшим чотириденним падінням з 1950-х років», — зазначає Reuters. Індекс упав на 12,2% від піку 19 лютого (6 005,27 пунктів) і на 8,8% з початку року.