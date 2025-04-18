До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
18 квітня 2025, 17:27
Курс валют на вечір 18 квітня: гривня зросла на міжбанку
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Відкриття 18 квітня
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Закриття 18 квітня
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Зміни
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41,42/41,45
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41,29/41,32
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13/13
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47,12/47,13
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46,97/46,99
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15/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,60 грн. Євро купують за 46,63 грн, а продають за 47,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,96−41,10, євро — 46,80−47,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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