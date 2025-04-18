За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко.
18 квітня 2025, 18:02
Бюджетні надходження від військового збору в першому кварталі зросли в 3,7 раза
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За його словами, у січні - березні минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.
Цьогоріч найбільше сплачено:
- м. Київ — 11,3 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 3,9 млрд грн,
- Львівська область — 2,5 млрд грн,
- Харківська область — 2,2 млрд грн.
Нагадаємо
Військовий збір збільшився з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишився без змін.
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Джерело: Мінфін
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