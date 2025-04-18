Бюджетні надходження від військового збору в першому кварталі зросли в 3,7 раза

За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко.

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За його словами, у січні - березні минулого року платники податків сплатили до бюджету майже 9,3 млрд гривень.

Цьогоріч найбільше сплачено:

м. Київ — 11,3 млрд грн,

Дніпропетровська область — 3,9 млрд грн,

Львівська область — 2,5 млрд грн,

Харківська область — 2,2 млрд грн.

Нагадаємо

Військовий збір збільшився з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишився без змін.