SkyUp відновила регулярні рейси

Українська авіакомпанія SkyUp відновила регулярні польоти вперше з початку повномасштабного вторгнення росії, базуючись у Кишиневі. Про це повідомила пресслужба компанії, пише liga.net.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий етап

«Сьогодні запуск регулярних рейсів із Кишинева — це не просто новий етап у роботі компанії. Це доказ того, що українські фахівці та компанія здатні залишатися частиною світової авіації попри все», — заявив гендиректор SkyUp Дмитро Сєроухов. Кишинів обрано через його близькість до України, що забезпечує логістичну зручність і надійність для міжнародних маршрутів.

Куди літає SkyUp

«Польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до 13 міст Європи», — зазначає пресслужба. Серед напрямків: Париж, Лісабон, Ніцца, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афіни, Салоніки, Іракліон, Берлін, Прага, Стокгольм. Рейси виконуються на літаках Boeing 737−800 та 737−900, що перебувають у лізингу.

Контекст і виклики

SkyUp, заснована у 2018 році, була змушена призупинити регулярні польоти після вторгнення росії через закриття українського авіапростору. Компанія зосередилася на чартерних рейсах і мокрому лізингу (надання літаків із екіпажем) для іноземних перевізників, зокрема в Європі та на Близькому Сході. Відновлення рейсів із Кишинева — це крок до повернення на ринок регулярних перевезень, хоча повноцінна робота в Україні залишається неможливою через війну.