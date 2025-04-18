З 1 травня 2025 року розмір стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів України буде підвищено. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
18 квітня 2025, 12:17
Курсантам підвищать стипендію з 1 травня: Хто і скільки буде отримувати
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Зазначається, що відповідна постанова вже прийнята і вона починає працювати з 1 травня.
Хто і скільки буде отримувати
- стипендія буде 8 тисяч грн;
- на останньому випускному курсі у тих, хто вчиться на відмінно стипендія буде 20 тисяч грн;
- під час проходження практики курсантам будуть платити 20 тисяч грн.
Нагадаємо
Раніше очікувалось, що підвищення стипендії для курсантів буде з 1 березня 2025 року.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Це аналогічно з тендером на 18 лимонів де поліцаї закуповують «Аерозольні балони підвищеної ємності, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії», аналогічно зрозуміло до чого готуються
До речі не треба плутати «балончик перцовий» і «балон» з назви тендера, балон в кілька разів більший