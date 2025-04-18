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18 квітня 2025, 12:17

Курсантам підвищать стипендію з 1 травня: Хто і скільки буде отримувати

З 1 травня 2025 року розмір стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів України буде підвищено. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

З 1 травня 2025 року розмір стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів України буде підвищено.
Фото: НБУ

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Зазначається, що відповідна постанова вже прийнята і вона починає працювати з 1 травня.

Хто і скільки буде отримувати

  • стипендія буде 8 тисяч грн;
  • на останньому випускному курсі у тих, хто вчиться на відмінно стипендія буде 20 тисяч грн;
  • під час проходження практики курсантам будуть платити 20 тисяч грн.

Нагадаємо

Раніше очікувалось, що підвищення стипендії для курсантів буде з 1 березня 2025 року.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
18 квітня 2025, 12:55
#
Ну все зрозуміло, для чого прикормлюють і до чого готуються)0))

Це аналогічно з тендером на 18 лимонів де поліцаї закуповують «Аерозольні балони підвищеної ємності, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії», аналогічно зрозуміло до чого готуються

До речі не треба плутати «балончик перцовий» і «балон» з назви тендера, балон в кілька разів більший
+
0
financialGenius
financialGenius
18 квітня 2025, 14:36
#
Вангую что война будет до 28 идти точно , в разных формах , связано это с многими факторами и с выделенными средствами до 28 года некоторых европейских стран , плюс выше комментарий тоже имеет значение — не просто так прикармливают и мотивируют идти в военные институты и проходить обязательно военную кафедру , которая в 2005 году была платная и многие из моих однокурсников даже бесплатно не хотели идти , не то что за 800 долларов (на то время) за два года обучения + тотальная коррупция была при сдачи экзаменов и две недели или месяц кудато нужно было ехать и жить в казармах …
+
0
financialGenius
financialGenius
18 квітня 2025, 14:39
#
Мне немного интересно , как сейчас те люди которые закончили кафедру и получили звание за свои деньги , потом кормили жармоедов 20 лет что бы те когда война началась пошли в тцк и бустыицировали людей без каких либо навыков на мясные штурмы — за голову хватаются или находят оправдания ошибки молодости …
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