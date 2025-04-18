Курсантам підвищать стипендію з 1 травня: Хто і скільки буде отримувати

З 1 травня 2025 року розмір стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів України буде підвищено. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Зазначається, що відповідна постанова вже прийнята і вона починає працювати з 1 травня.

Хто і скільки буде отримувати

стипендія буде 8 тисяч грн;

на останньому випускному курсі у тих, хто вчиться на відмінно стипендія буде 20 тисяч грн;

під час проходження практики курсантам будуть платити 20 тисяч грн.

Нагадаємо

Раніше очікувалось, що підвищення стипендії для курсантів буде з 1 березня 2025 року.