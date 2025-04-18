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18 квітня 2025, 11:58

Прибуток Netflix у першому кварталі злетів на 24%, акції підскочили

Netflix Inc., лідер стримінгового ринку, у першому кварталі 2025 року вразив інвесторів зростанням прибутку, що перевищив очікування, хоча виручка залишилася в межах прогнозів. Про це йдеться у звіті компанії від 17 квітня, передає Forbes.

Netflix Inc., лідер стримінгового ринку, у першому кварталі 2025 року вразив інвесторів зростанням прибутку, що перевищив очікування, хоча виручка залишилася в межах прогнозів.

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Фінансові досягнення

«Чистий прибуток компанії за січень-березень становив $2,89 млрд, або $6,61 на акцію, що значно вище порівняно з $2,33 млрд, або $5,28 на акцію, роком раніше», — зазначає Netflix. Це на 24% більше, ніж у 2024-му, і краще за прогнози FactSet ($2,48 млрд, або $5,67 на акцію). Виручка зросла на 12,5% до $10,54 млрд, відповідаючи консенсусу.

Операційний прибуток підскочив на 27% до $3,35 млрд, а операційна маржа сягнула 31,7% (проти 28,1% торік і прогнозу 28,2%). Вільний грошовий потік зріс на 25% до $2,7 млрд.

Зміни у звітності

«Netflix також повідомила про зміну підходу до звітності — компанія більше не публікує дані про кількість підписників», — йдеться у звіті. Цей квартал став першим без таких даних, що викликало змішані реакції аналітиків, адже зростання аудиторії було ключовим індикатором успіху.

Прогнози та ринок

Компанія зберегла прогноз виручки на 2025 рік на рівні $43,5−44,5 млрд. На другий квартал Netflix очікує 15%-ного зростання виторгу та операційного прибутку в $3,675 млрд. Акції Netflix (NASDAQ:NFLX) зросли на 7,2% до $675,40 на позабіржовій сесії 17 квітня, за даними Yahoo Finance, додавши до 22%-ного зростання з початку року.

Джерело: Мінфін
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