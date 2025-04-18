Криптобіржа eXch припиняє діяльність, Bybit закриває більшість Web3-сервісів: що нового

Криптобіржа Bybit припинить роботу більшості Web3-сервісів

Криптовалютна біржа Bybit оголосила про закриття більшості своїх Web3-сервісів. До кінця травня компанія планує припинити активність за кількома напрямками.

Згідно із заявою, з 31 травня стануть недоступні гаманці Cloud Wallet і Keyless Wallet, мультичейн-платформа DEX Pro, віджет кросчейн-свопів Swap & Bridge.

28 квітня біржа також відключить програму лояльності Web3 Points, яка давала змогу отримувати знижки на комісії та інші бонуси за активність у мережі.

У компанії заявили, що зміни допоможуть зосередитися на ключових продуктах.

У Bitwise назвали драйвери зростання біткоїна в другому кварталі

Експерти американської інвестиційної компанії Bitwise назвали підсумки першого кварталу «такими, що розчаровують», але відзначили низку позитивних подій і виділили потенційні драйвери відновлення зростання першої криптовалюти.

В огляді ринку за перші три місяці року аналітики виокремили сприятливий для індустрії розворот регуляторної політики в США:

президент Дональд Трамп своїми указами створив робочу групу з цифрових активів і доручив «дати хід» створенню біткоїн-резерв;

влада припинила операцію Choke Point 2.0 із дебанкінгу учасників галузі;

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закрила більшість розслідувань проти криптокомпаній і пом’якшила підхід до DeFi.

У першому кварталі індустрія зафіксувала кілька максимумів, зазначили фахівці Bitwise:

капіталізація стейблкоїнів сягнула $218 млрд;

сектор токенізованих активів розширився до $19 млрд;

обсяг торгів біткоїн-ф'ючерсами перевищив $800 млрд, а відкритий інтерес у деривативах — $16 млрд;

публічні компанії накопичили в біткоїн-резервах близько 688 000 BTC;

сукупна вартість транзакцій в Ethereum і L2-мережах екосистеми блокчейну становила більше ніж $1,2 млрд.

Експерти компанії вказали чотири ключові каталізатори очікуваного відновлення ралі:

зростання глобальної грошової маси (агрегату М2), що «історично було сприятливою умовою» для ризикових активів на кшталт біткоїна і криптовалют. Додатковим фактором може виступити невизначеність навколо запровадження торгівельних тарифів;

продовження прокриптовалютної політики урядом США та внесення більшої ясності в регулювання;

розширення впровадження стейблкоїнів традиційними фінансовими установами;

відродження наративу про біткойни як тверді гроші та цифрове золото, здатне виступити хеджем, незалежним «від тарифів, контролю капіталу та валютних маніпуляцій».

Криптобіржа eXch припиняє діяльність

Керівництво криптовалютної біржі eXch ухвалило рішення припинити діяльність із 1 травня 2025 року. До цього платформа зіткнулася з критикою через підозри в пособництві відмиванню коштів під час злому майданчика Bybit.

Нагадаємо, 21 лютого 2025 року Bybit зіткнулася зі зломом на $1,46 млрд. Передбачається, що за ним стоїть хакерське угруповання Lazarus Group, тісно пов’язане з урядом Північної Кореї.

За даними аналітика під псевдонімом ZachXBT, з цієї суми близько $35 млн було відмито за допомогою сервісу eXch. У команді біржі, зі свого боку, звинуватили експерта в поширенні негативної інформації і необґрунтованих звинувачень.

Офіційна позиція керівництва така, що eXch ніяк не пов’язана з Lazarus Group, не відмивала для них гроші, а кошти користувачів перебувають у цілковитій безпеці.

Водночас команда проєкту визнала, що якась незначна частина від вкрадених активів справді надійшла на гаманець, пов’язаний із платформою. Ці кошти обіцяли пожертвувати на благодійність.

У заяві від 17 квітня 2025 року eXch зазначила, що зіткнулася з якоюсь «трансатлантичною операцією», спрямованою на дискредитацію платформи. У зв’язку з цим у керівництві ухвалили рішення припинити діяльність.

Binance проконсультувала низку країн з питань створення біткоїн-резервів

Криптовалютна біржа Binance консультує низку країн з питань регулювання цифрових активів і бере активну участь у розробці стратегій формування криптовалютних резервів. Про це розповів CEO компанії Річард Тенг в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що США задають тон у сфері криптозаконодавства під керівництвом президента Дональда Трампа. За його словами, ініціативи зі створення національного запасу біткоїна і нових нормативних рамок викликали інтерес інших країн до подібних проєктів.

Представник Binance не став розкривати, з якими саме державами співпрацює компанія, проте зазначив, що по допомогу вже звернулися досить багато країн.

Тенг підкреслив, що майже чверть співробітників біржі займаються питаннями дотримання норм регулювання. Він додав, що тепер компанія «має форму і вигляд, які держоргани цінують набагато більше, ніж раніше».