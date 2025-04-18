Курс валют на 18 квітня: долар у банках подорожчав на 12 копійок, євро — на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро у покупці додало 3 копійки, а у продажу 15 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,65 грн. Євро купують за 46,55 грн, а продають за 47,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,03−41,15, євро — 46,80−47,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,42−41,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,12−47,13 грн/євро.

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