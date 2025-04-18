Оптимізм бізнесу зростає, проте інфляційні ризики залишаються

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 квітня 2025, 9:45

Оптимізм бізнесу зростає, проте інфляційні ризики залишаються

У першому кварталі 2025 року тривало поліпшення оцінок ділової активності бізнесом у наступні 12 місяців, а також прогнозів щодо залучення інвестицій на тлі посилення інфляційних та стабілізації курсових очікувань. Про це свідчать результати опитування НБУ керівників компаній у І кварталі року.

У першому кварталі 2025 року тривало поліпшення оцінок ділової активності бізнесом у наступні 12 місяців, а також прогнозів щодо залучення інвестицій на тлі посилення інфляційних та стабілізації курсових очікувань.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 108,2% порівняно зі 101,8% у ІV кварталі 2024 року

Учасники опитування поліпшили оцінки усіх складових індексу, найбільше — щодо загальних обсягів реалізації продукції та кількості працівників. Пожвавлення ділової активності очікували підприємства 14 областей, всіх розмірів, видів і напрямів діяльності.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються найсуттєвішим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Водночас вплив браку кваліфікованих працівників посилився упродовж двох років у 2,5 раза.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес суттєво поліпшив оцінки щодо обсягу виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 15,6% (у ІV кварталі 2024 року — «мінус» 1,4%).

Активізацію виробництва очікували респонденти з 13 областей, представники всіх видів і напрямів економічної діяльності, а також розміру за кількістю працівників. Найвищі очікування продемонстрували великі підприємства; респонденти переробної діяльності, а також ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування дещо зросли: у І кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,5% порівняно з 10,3% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікували на інфляцію вищу за 10%, становила 60,3%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 81,6% респондентів. Також респонденти очікували посилення впливу таких чинників, як «динаміка пропозиції грошей в економіці», «ціни на світових ринках», «соціальні видатки бюджету», «витрати на виробництво», «податкові зміни».

Читайте також: НБУ прокоментував пришвидшення інфляції у березні

Натомість другий квартал поспіль послабився вплив курсового чинника — загалом на 5.4 п. п. до 70%.

Курсові очікування

Продовжилося послаблення курсових очікувань: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікували через 12 місяців, становило 44,23 грн/$ (в попередньому кварталі — 44,42 грн/$).

61,6% респондентів очікували, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42,01 — 45,00 грн/$.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Пом’якшилися негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 3,4% порівняно з «мінус» 6,1% у ІV кварталі 2024 року.

Респонденти уперше за рік позитивно оцінили зміни щодо фінансово-економічного розвитку власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 4,7% (у ІV кварталі — «мінус"1,2%).

Поліпшення оцінок продемонстрували респонденти переважної більшості представлених видів діяльності, найбільше будівництва та переробної промисловості. Водночас респонденти торгівлі, транспорту та зв’язку все ще мали песимістичні очікування.

Учасники опитування суттєво поліпшили очікування щодо зміни обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 20,7% і 19,5% відповідно (у ІV кварталі — 9.0% та 7.7% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти всіх видів економічної діяльності, найбільше — переробної промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікували респонденти підприємств сільського господарства, переробної промисловості, інших видів діяльності, торгівлі, а також транспорту та зв’язку.

Респонденти поліпшили позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 13,4% (у ІV кварталі — 9,3%).

Уперше за три роки учасники опитування позитивно оцінили інвестиційні видатки на будівельні роботи: баланс відповідей 2,7% (у IV кварталі — «мінус» 1,6%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, посилили очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 17,2% (у ІV кварталі — 10,6%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, а також добувної промисловості.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 19,2% порівняно з 21,6% у попередньому опитуванні.

Респонденти помітно пом’якшили негативні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 0,6% (у IV кварталі — «мінус» 6,6%).

Підприємства добувної промисловості, будівництва, інших видів діяльності, сільського господарства та переробної промисловості очікували збільшення кількості працівників. Натомість негативні очікування залишилися в респондентів торгівлі, енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку.

Учасники опитування очікували вищі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одногонайманого працівника: баланс відповідей — 60,1% порівняно з 56,5% у попередньому кварталі.

На тлі збільшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 38,1% опитаних у І кварталі порівняно з 33,5% у ІV кварталі) частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася — 35,2% (у ІV кварталі — 35%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті — 80,9% (у ІV кварталі — 84,8%). Зависокі ставки залишаються найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів — 49,4% відповідей.

Водночас частка респондентів, які зазначили наявність інших джерел фінансування, зросла до найвищого рівня з моменту початку опитувань — 44,2% (у попередньому опитуванні — 42,1%).

Третій квартал поспіль респонденти відзначили посилення умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 17,3% (у ІV кварталі — 16,3%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зменшилась до 7,1% з 8,5% у ІV кварталі.

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 670 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Серед опитаних підприємств 20,9% — компанії торгівлі, 20% — переробної промисловості, 14,2% — сільського господарства, 13,7% — транспорту та зв’язку, 5,8% — добувної промисловості, 4,8% — енерго- та водопостачання, 3,1% — будівництва, 17,5% — інші; 31,6% респондентів — великі підприємства, 35,7 % — середні, 32,7% — малі.

«Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України», — підкреслив регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами