Оптимізм бізнесу зростає, проте інфляційні ризики залишаються

У першому кварталі 2025 року тривало поліпшення оцінок ділової активності бізнесом у наступні 12 місяців, а також прогнозів щодо залучення інвестицій на тлі посилення інфляційних та стабілізації курсових очікувань. Про це свідчать результати опитування НБУ керівників компаній у І кварталі року.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 108,2% порівняно зі 101,8% у ІV кварталі 2024 року

Учасники опитування поліпшили оцінки усіх складових індексу, найбільше — щодо загальних обсягів реалізації продукції та кількості працівників. Пожвавлення ділової активності очікували підприємства 14 областей, всіх розмірів, видів і напрямів діяльності.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються найсуттєвішим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Водночас вплив браку кваліфікованих працівників посилився упродовж двох років у 2,5 раза.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес суттєво поліпшив оцінки щодо обсягу виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 15,6% (у ІV кварталі 2024 року — «мінус» 1,4%).

Активізацію виробництва очікували респонденти з 13 областей, представники всіх видів і напрямів економічної діяльності, а також розміру за кількістю працівників. Найвищі очікування продемонстрували великі підприємства; респонденти переробної діяльності, а також ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування дещо зросли: у І кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,5% порівняно з 10,3% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікували на інфляцію вищу за 10%, становила 60,3%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 81,6% респондентів. Також респонденти очікували посилення впливу таких чинників, як «динаміка пропозиції грошей в економіці», «ціни на світових ринках», «соціальні видатки бюджету», «витрати на виробництво», «податкові зміни».

Читайте також: НБУ прокоментував пришвидшення інфляції у березні

Натомість другий квартал поспіль послабився вплив курсового чинника — загалом на 5.4 п. п. до 70%.

Курсові очікування

Продовжилося послаблення курсових очікувань: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікували через 12 місяців, становило 44,23 грн/$ (в попередньому кварталі — 44,42 грн/$).

61,6% респондентів очікували, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42,01 — 45,00 грн/$.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Пом’якшилися негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 3,4% порівняно з «мінус» 6,1% у ІV кварталі 2024 року.

Респонденти уперше за рік позитивно оцінили зміни щодо фінансово-економічного розвитку власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 4,7% (у ІV кварталі — «мінус"1,2%).

Поліпшення оцінок продемонстрували респонденти переважної більшості представлених видів діяльності, найбільше будівництва та переробної промисловості. Водночас респонденти торгівлі, транспорту та зв’язку все ще мали песимістичні очікування.

Учасники опитування суттєво поліпшили очікування щодо зміни обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 20,7% і 19,5% відповідно (у ІV кварталі — 9.0% та 7.7% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти всіх видів економічної діяльності, найбільше — переробної промисловості, сільського господарства та інших видів діяльності.

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікували респонденти підприємств сільського господарства, переробної промисловості, інших видів діяльності, торгівлі, а також транспорту та зв’язку.

Респонденти поліпшили позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 13,4% (у ІV кварталі — 9,3%).

Уперше за три роки учасники опитування позитивно оцінили інвестиційні видатки на будівельні роботи: баланс відповідей 2,7% (у IV кварталі — «мінус» 1,6%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, посилили очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 17,2% (у ІV кварталі — 10,6%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, а також добувної промисловості.

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 19,2% порівняно з 21,6% у попередньому опитуванні.

Респонденти помітно пом’якшили негативні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 0,6% (у IV кварталі — «мінус» 6,6%).

Підприємства добувної промисловості, будівництва, інших видів діяльності, сільського господарства та переробної промисловості очікували збільшення кількості працівників. Натомість негативні очікування залишилися в респондентів торгівлі, енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку.

Учасники опитування очікували вищі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одногонайманого працівника: баланс відповідей — 60,1% порівняно з 56,5% у попередньому кварталі.

На тлі збільшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 38,1% опитаних у І кварталі порівняно з 33,5% у ІV кварталі) частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася — 35,2% (у ІV кварталі — 35%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті — 80,9% (у ІV кварталі — 84,8%). Зависокі ставки залишаються найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів — 49,4% відповідей.

Водночас частка респондентів, які зазначили наявність інших джерел фінансування, зросла до найвищого рівня з моменту початку опитувань — 44,2% (у попередньому опитуванні — 42,1%).

Третій квартал поспіль респонденти відзначили посилення умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 17,3% (у ІV кварталі — 16,3%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зменшилась до 7,1% з 8,5% у ІV кварталі.

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 3 лютого до 3 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 670 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Серед опитаних підприємств 20,9% — компанії торгівлі, 20% — переробної промисловості, 14,2% — сільського господарства, 13,7% — транспорту та зв’язку, 5,8% — добувної промисловості, 4,8% — енерго- та водопостачання, 3,1% — будівництва, 17,5% — інші; 31,6% респондентів — великі підприємства, 35,7 % — середні, 32,7% — малі.

«Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України», — підкреслив регулятор.