Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 938 970 військових. Про цесвідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 квітня 2025, 8:20
Втрати ворога за 17 квітня: 1 530 російських окупантів, 8 танків та 140 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 938970 (+1530) осіб,
- танків — 10662 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 22257 (+40) од,
- артилерійських систем — 26530 (+88) од,
- РСЗВ — 1367 (+1) од,
- засоби ППО — 1136 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33065 (+140),
- крилаті ракети — 3145 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 44954 (+312) од,
- спеціальна техніка — 3858 (+51).
Джерело: Мінфін
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